Letzte Chance dem Ende einer gescheiterten Prohibition entgegenzuwirken …

Gerade erst duften sich die beiden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Sucht und Drogen“ der Bundesärztekammer zum Weltdrogentag gegen eine Legalisierung von Cannabis aussprechen, schon gab es einen Tag später erneut die Chance der Beendigung einer gescheiterten Prohibition entgegenzuwirken. Im Bundestag wurde am 27.06. über die Marihuanafrage aufgrund dreier Anträge während einer öffentlichen Anhörung debattiert, bei der aber glücklicherweise auch einmal echte Experten zu Wort kommen durften. Da aber neben den bereits erwähnten Prohibitionisten auch weitere Legalisierungsgegner Parolen wiederkäuen konnten, wurde eines schnell offensichtlich: Die Cannabis-Debatte im Bundestag reißt Gräben auf.

Unterschiedliche Psychotherapeuten, Ärzte, die Drogenhilfe, Vertreter der Krankenkassen und auch besondere Sachverständige waren am letzten Mittwoch des Junis in den Bundestag eingeladen worden, um über die verschiedenen Anträge von Linkspartei, Grünen und FDP heftig zu diskutieren, die einen veränderten Umgang mit Cannabis fordern. Während der ehemalige Vorsitzende der Monopolkommission und bekannte Wirtschaftsökonom Professor Dr. Justus Haucap natürlich weiterhin die Vorteile in einer Freigabe sieht und die positiven Aspekte der Legalisierung fundiert zusammenfasste, riss der häufig zum Thema zitierte Suchtmediziner Prof. Dr. Rainer Thomasius neben steigenden Gefahren für Kinder in prekären Verhältnissen auch das Beispiel Amerika an. In Colorado wäre der Konsum seit der Legalisierung von Cannabis dramatisch gestiegen, was auch die vermehrten „cannabis-assoziierten Vergiftungsnotfälle“ demonstrierten – derartige Verhältnisse wünsche er sich nicht für Deutschland.

Der ehemalige Münsteraner Polizeipräsident Hubert Wimper und Gründungsmitglied von LEAP Deutschland sieht in dem genannten Bundesstaat dagegen eher ein vorbildliches Prinzip verwirklicht, da Straftaten, die in Bezug zu Cannabis stehen, um 50 Prozent, und Drogenstraftaten insgesamt, um 23 Prozent gesunken seien. Laut vorliegenden Behördenberichten wäre dies in anderen US-Bundesstaaten mit vergleichbaren Regeln ebenfalls der Fall. Dennoch warnt der Sachverständige Leiter einer Klinik für Drogenrehabilitation Uwe Wicha vor den Auswirkungen, wäre Cannabis legal und somit nicht länger exklusiv auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Da selbst der legale Alkoholhandel keinen kontrollierten Markt darstelle und es dort auch kein funktionierendes Präventionsmodell gäbe, wäre ein vergleichbares Versagen beim legalen Grashandel vorprogrammiert. Jugendliche würden den Respekt vor der Substanz verlieren, wäre sie legal. Rechtsexperte Lorenz Bölliger sieht hingegen in dem Verbot den Grund für profitträchtige Schwarzmärkte, die keine Alterskontrollen durchführen. Er forderte daher, die Legitimation des BtmG zu überprüfen.

So wie es Georg Wurth vom Deutschen Hanf Verband und Kerstin Jüngling von der Fachstelle für Suchtprävention Berlin jedoch passend zusammenfassten, standen sich während der gesamten Diskussion zwei Fronten mit bekannten Argumenten gegenüber, was einzig alte Erinnerungen der Marke „Flashback“ hervorrufen würde. Die gescheiterte Drogenpolitik hingegen habe bewiesener Maßen dafür gesorgt, dass die Anzahl kiffender Jugendlicher stark gestiegen ist, während Erwachsene mit hohem Kostenaufwand kriminalisiert werden. Der das nicht toxisch wirkende Marihuana mit „cannabis-assoziierten Vergiftungsnotfällen“ in Verbindung bringende Rainer Thomasius ist hingegen weiterhin fester Überzeugung, dass das Konzept aus Prävention und Ausstiegshilfe eine bewährte Strategie darstelle und Deutschland im europäischen Vergleich eine besonders zielführende Richtung im Umgang mit Hanf eingeschlagen habe.

Im Gesundheitsausschuss wird nun weiter über die Anträge der drei Parteien beraten werden, bevor man sie mit einer Beschlussempfehlung zurück zum Bundestag reicht. Viel Erde zum Füllen der Gräben scheint hierbei bitter benötigt.