Denkt doch bitte wieder an die Kinder. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie fordert mehr Prävention.

Am Ostermontag wird Cannabis offiziell legalisiert. Fachleute aus der Medizin fordern verstärkte Präventionskampagnen für Jugendliche und junge Erwachsene. Dies berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. „Teenager kommen nun wahrscheinlich leichter an Cannabis als früher, auch wenn es für sie offiziell verboten bleibt“, sagte die Psychiaterin Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank als künftige Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN). Diese Aussage ist unplausibel, da in Colorado und in Kanada der Konsum von Cannabis an Jugendlichen nach der Legalisierung sogar gesunken ist. Für Gouzoulis-Mayfrank ist Cannabis im Straßenverkehr sowie Edibles bei Kleinkindern weiterhin ein Problem. Das ist auch selbstverständlich.

Die DGPPN kritisiert die Altersgrenze von 18 Jahren als zu gering. Die Begründung dafür ist, dass bis zum Alter von 25 das Gehirn noch reift. Das ist natürlich richtig, deswegen muss Aufklärung für die jungen Menschen an diese Stelle treten. Dennoch muss auch hier Safer Use beachtet werden. Sollen junge Menschen lieber selbst anbauen, bzw. das Cannabis über CSC erwerben oder dass illegale, ggf. gestreckte Cannabis vom Schwarzmarkt konsumieren? Aufklärung und Prävention ist weiterhin wichtig, also müssen wir als Gesellschaft an die Kinder denken. Was soll man tun, wenn das eigene Kind kifft? Hier ist unser Guide dafür.

Ein Beitrag von Simon Hanf