Spielplätze gegen Kiffer werden von der Gemeinde Aschheim eingesetzt, um diese zu vergraulen. Der Kampf gegen Kiffer geht weiter.

Die Gemeinde Aschheim geht gegen einen dort geplanten Cannabis-Club vor. Sie wollen einen zweiten Spielplatz bauen, um die Ansiedlung des Clubs zu verhindern. Dies berichtet t-online.de. Das nur wenige Meter von der “Natur Erlebniswelt”, deren Betreiber Wenzel Cerveny einen Cannabis-Club mit bis zu 500 Mitgliedern plant, entfernt. Die Gemeinde möchte mit dem Bau des Spielplatzes den Cannabis-Club vertreiben. Der Gemeinde lässt sich daraus bewusstes Kalkül unterstellen. Der Bau des Spielplatzes wurde am 16. Mai unter dem Tagesordnungspunkt “Sondergebiet gemischt genutztes Quartier mit Handel, Wohnen und Dienstleistung” geplant. Durch den Bau dieses zweiten Spielplatzes darf sich der Cannabis-Club nicht in Aschheim ansiedeln.

In Bayern haben es Cannabiskonsumenten nicht leicht. Sie werden dort weiter an den Rand der Gesellschaft gestellt und damit weiterhin quasi-kriminalisiert. Kiffer gehören zur Gesellschaft dazu, wie Fußballfans mit ihrem Bier und Raver in der Techno-Szene.

Ein Beitrag von Simon Hanf