Credit: Messe Dortmund

Innovativste Cannabismesse: InterTabac 2024 ist wieder am Start. Sie ist auch für Cannabisfreunde einen Besuch wert. Die InterTabac in Dortmund ist weltweit die führende Fachmesse für Tabakwaren und Raucherbedarf und öffnet vom 19. bis 21. September 2024 ihre Tore. Die Messe hat sich als unverzichtbare Plattform etabliert, auf der internationale Marktführer und Branchenexperten zusammenkommen, um die neuesten Entwicklungen und Produkte zu präsentieren. Das Event bietet eine einzigartige Gelegenheit für den Austausch von Wissen, Geschäftskontakten und Best Practices.

Ein Ort der Innovation und Vernetzung

Die InterTabac bietet nicht nur eine umfangreiche Ausstellung, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm. In den letzten Jahren hat sich die Messe stetig weiterentwickelt und umfasst nun auch den Bereich der Cannabisprodukte. Die Integration von Hanf und Cannabis zeigt die Relevanz und Anpassungsfähigkeit der Messe an aktuelle Markttrends. Diese Erweiterung ermöglicht es Besuchern, die neuesten Innovationen im Bereich der Cannabistechnologie zu entdecken und sich mit Experten auszutauschen.

Highlights der Messe

Zu den Höhepunkten der InterTabac zählen die „Get Together“ Abende, bei denen sich Fachleute in einer entspannten Atmosphäre vernetzen können. Die Messe bietet zudem diverse Masterclasses, in denen Experten tiefere Einblicke in spezielle Themengebiete geben. Besonders hervorzuheben sind Events wie „Mission Mixologist“, wo die Kunst der Getränkezubereitung im Mittelpunkt steht, und „Cigar Pairings“, bei denen exquisite Zigarren mit passenden Getränken kombiniert werden.

Fachlicher Austausch und Weiterbildung

Die InterTabac fördert den Austausch zwischen Herstellern, Händlern und anderen Akteuren der Branche. Die Messe ist nicht nur eine Plattform zur Präsentation neuer Produkte, sondern auch ein Ort, an dem Wissen und Erfahrungen geteilt werden. Verschiedene Seminare und Workshops bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, sich weiterzubilden und wertvolle Einblicke in zukünftige Marktbewegungen und Verbrauchervorlieben zu gewinnen.

Ausstellung und Produkte

Die Vielfalt der Aussteller auf der InterTabac ist beeindruckend. Von traditionellen Tabakprodukten bis hin zu modernen E-Zigaretten und Vaping-Technologien ist alles vertreten. Die Messe deckt das gesamte Spektrum der Branche ab, einschließlich Zubehör und Spezialitäten. Diese breite Palette ermöglicht es den Besuchern, sich umfassend zu informieren und die besten Produkte für ihre Bedürfnisse zu finden.

Nachhaltigkeit und Verantwortung

Ein weiterer wichtiger Aspekt der InterTabac ist das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Viele Aussteller präsentieren umweltfreundliche Produkte und nachhaltige Geschäftspraktiken. Die Messe unterstützt diese Entwicklung durch spezielle Präsentationen und Diskussionen zu diesen Themen.

Fazit

Die InterTabac bleibt auch 2024 der zentrale Treffpunkt für alle, die in der Tabakbranche tätig sind. Mit ihrer Kombination aus Innovation, Vernetzung und umfassender Information bietet sie einen unvergleichlichen Mehrwert für Aussteller und Besucher. Wer die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche erleben möchte, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen. Bereits im letzten Jahr haben wir über die InterTabac berichtet.

Mehr Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der InterTabac