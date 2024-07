Foto: Su/Archiv

Wiz Khalifa in Rumänien festgenommen, weil er es gewagt hat, auf der Bühne einen Joint zu rauchen. Der US-Rapper trat am Wochenende auf dem “Beach, Please!”-Festival im rumänischen Ferienort Costinești auf. Dort wurde der 36-jährige vorübergehend festgenommen, wie der Spiegel berichtet.

Wiz Khalifa war sich der rechtlichen Situation über Cannabis in Rumänien wohl nicht bewusst. Es zündete sich ohne großartig nachzudenken einen Joint auf der Bühne an. Was in weiten Teilen der USA legal ist, ist in Rumänien leider noch verboten. Deswegen bekam er Ärger mit der rumänischen Polizei. Er schrieb über die Polizei auf X: “Sie waren sehr respektvoll und haben mich gehen lassen. Ich werde bald wiederkommen. Aber das nächste Mal ohne einen großen Joint”. Weitgehend schreibt er: “Die Show gestern Abend war fantastisch. Ich wollte dem Land Rumänien gegenüber nicht respektlos sein.”

In den sozialen Medien wird das Video gezeigt, wie er sich den Joint anzündet und anschließend von der Polizei abgeführt wird. Die Direktion zur Aufklärung von Organisierter Kriminalität und Terrorismus von Rumänien telte mit, dass gegen einen US-Bürger wegen des unerlaubten Besitzes von Risikodrogen ermittelt werde. Es wurde dabei nachgewiesen, dass er 18 Gramm Cannabis bei sich hatte und dieses auch in der Öffentlichkeit konsumierte.

Wiz Khalifa ist nicht nur ein fantastischer Rapper, der seine Fans begeistert, sondern auch eine großer Cannabisfan.

Ein Beitrag von Simon Hanf