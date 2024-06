Bild: Archiv/Su

Tod nach Cannabisgummibärchen. Eine junge Frau stirbt nach dem Verzehr eines mit synthetischem Cannabis versetzten Gummibärchens.

Die 23-jährige Jurastudentin kaufte das Gummibärchen von einem Online-Dealer per Messaging-App. Dies berichtet der Focus… Die junge Frau aus Ilford im Osten Londons wird kurze Zeit nach dem Verzehr des Gummibärchens schwer krank und stirbt an mehreren Herzstillständen und Hirnschäden. Diese wurden durch die Toxizität synthetischer Cannabinoide verursacht. Die junge Frau wurde am 29. März 2022 ins Queen’s Hospital in Romford eingeliefert. Die Mutter der jungen Frau rief den Krankenwagen als sie durch ein “lautes Geräusch” geweckt wurde und ihre Tochter dann bewusstlos im Schlafzimmer auffand.

Die Gerichtsmedizinerin Dr. Shirley Radcliffe stellt das synthetische Cannabis als Todesursache fest. Die junge Frau fragte vor dem Erwerb den Dealer: “Kann ich bitte zwei Packungen 600mg Gummibärchen für heute Abend haben. Und sind sie wirklich stark?” Beide Fragen wurden von dem Dealer bejaht. Tragischerweise waren die unkontrollierten synthetischen Cannabinoide viel zu stark und führten zum Tod der jungen Frau.

Dass synthetische Cannabinoide überhaupt auf dem Markt sind, ist der Prohibition zuzuschreiben. Bei legalem Cannabis wären solche Produkte gar nicht erst auf dem Markt, da kein Konsument das Risiko eingehen würde, eine ungetestete Substanz zu konsumieren, wenn er das legale und kontrollierte Original hat. Wie viele Menschen müssen der Prohibition noch zum Opfer fallen, bis sich endlich etwas ändert? Viele oder keine?

Ein Beitrag von Simon Hanf