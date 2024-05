Bild: Su/Archiv

Der große Rausch – Lesung im Humboldt Forum mit Dr. Helena Barop. Das Humboldt Forum hält zwei Lesungen über den historischen Drogenkonsum und die Geschichte der Prohibition. Das Hanfjournal lädt herzlich dazu ein.

Der große Rausch beschäftigt sich mit dem Bild der Drogen in Medizin, Ritualen und der Religion. “Seit Jahrtausenden machen Menschen in allen Kulturen vielfältige Erfahrungen mit Rausch. Sie suchen ihn, sie fürchten ihn und in den unterschiedlichsten Winkeln hinterlässt er seine Spuren, Abbildungen und Erzählungen. Bei einer Tandemführung durch die ethnologische Sammlung geht Drogenhistorikerin Helena Barop gemeinsam mit der Altamerikanistin Carolina Pretell auf die Suche nach solchen Spuren und nach den Geschichten zwischen Ritual, Medizin, Religion und Kontrollverlust, die sich dahinter verbergen.” beteiligt sind hier Dr. Helena Barop und Carolina Pretell.

Die zweite Lesung beschäftigt sich mit der Drogenprohibition. Lesung mit Helena Barop: Der Große Rausch Warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. “Immer wieder haben verschiedene Kulturen in der Vergangenheit versucht, den Rausch durch Regeln und Rituale einzuhegen. Doch die Drogen als eigene Kategorie von verbotenen Substanzen sind eine Erfindung der letzten 200 Jahre. In ihrem Buch „Der große Rausch“ erzählt die Historikerin Helena Barop die Geschichte ihrer Kriminalisierung und zeigt, dass die Argumente dahinter weniger mit Gesundheitsschutz zu tun haben als man hoffen würde. In ihrem Vortrag erzählt sie von ihrem Forschungsprozess, erklärt, wie und warum sich ihre Haltung zum Thema geändert hat, und liest Stellen aus ihrem Buch, das auf viele Leser*innen durchaus bewusstseinsverändernd wirkt.”

Die Termine

Der Große Rausch – Geschichten zwischen Ritual, Medizin, Religion und Kontrollverlust findet am Samstag, 18. Mai 2024 von 16:00 – 17:30 Uhr statt. Tickets gibt es hier.



Lesung mit Helena Barop: Der Große Rausch Warum Drogen kriminalisiert werden findet am Sonntag, 19. Mai 2024 von 16:00 – 17:30 Uhr statt. Tickets gibt es hier.

Wenn ihr etwas über die Geschichte und Forschung von LSD lernen möchtet, lest gerne unseren Artikel dazu.

Ein Beitrag von Simon Hanf