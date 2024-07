Foto: Su/Archiv

Wie Aufklärung an Schulen gehindert wird. Prävention und Aufklärung über Cannabis ist wichtig, diese wird an Schulen aber deutlich erschwert bis unmöglich gemacht.

Durch die Legalisierung von Cannabis kann man volljährigen Schülern und Lehrern nicht verbieten, Gras dabei zu haben. Das Schulministerium NRW hat dies in einem Schreiben klargestellt. Dies berichtet WELT. Allerdings sollen Schulen in ihren Hausordnungen darstellen, dass Cannabis “als unerwünscht angesehen” wird.

Volljährige Schüler dürfen Cannabis besitzen

„Umsetzung des Cannabisgesetzes im schulischen Bereich“ heißt der Erlass des Ministeriums. Volljährige Schüler und Lehrer dürfen weiterhin 25 Gramm besitzen. Das lässt sich durch die Hausordnungen nicht unbedingt verhindern, meint das Ministerium. Es wird lediglich „nachdrücklich empfohlen, in der Schulordnung oder auf andere geeignete Weise, eine Aussage zu treffen, dass das Mitbringen von Cannabis durch Volljährige im schulischen Kontext als unerwünscht angesehen wird.“

Ebenfalls wird das Kiffen auf Klassenfahrten nicht erlaubt sein. Das gilt, obwohl volljährige Schüler „auf den ersten Blick Cannabis konsumieren dürfen, sofern nicht Minderjährige in unmittelbarer Gegenwart sind”, so das Ministerium. Allerdings wird dies in der Praxis kaum möglich sein. Es wäre ja verantwortungslos, wenn der 17-jährige mitbekommt, wie sein 18-jähriger Freund eine Tüte raucht. Das Lehrer Cannabis zu Aufklärungszwecken mitbringen ist auch nicht möglich, das es keine “wissenschaftliche Zwecke” sein. Was genau dann wissenschaftliche Zwecke sind, ist weiterhin fraglich.

Die Kritiker

Die Landeselternschaft der Integrierten Schulen (LEiS) bezeichnet es als “vollkommen unverständlich”, dass der Bund die Schulen es nicht ermöglicht „klare Verbote für den Besitz von Cannabis auszusprechen“. Der Vorsitzende Harald Amelang sagte: „Diese Lücke in den rechtlichen Rahmenbedingungen stellt eine ernsthafte Schwachstelle in unserem Bildungssystem dar und behindert die Schulen in ihrem wichtigen Auftrag, unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen.“ Inwieweit Schüler tatsächlich durch die verhinderte Aufklärung geschützt werden, ist fraglich. Die LEiS ist vollkommen realitätsfern, wenn es um die aktuellen Gegebenheiten an Schulen geht. Minderjährige Schüler klauen bei LIDL eine flasche Billigwodka um den langweiligen Nachmittagsunterricht zu überstehen. Gerade deswegen braucht es mehr Aufklärung.

Ayla Çelik, Landeschefin der Bildungsgewerkschaft GEW, sagte der dpa: „Gerade bei volljährigen Schülerinnen und Schülern, die Cannabis konsumieren, ist der Konsum kaum zu vermeiden oder zu kontrollieren, da diese das Schulgelände verlassen dürfen.“ Aber: „Bisher sind uns keine Auffälligkeiten aus den Schulen berichtet worden, die auf einen vermehrten Cannabiskonsum als Konsequenz der Cannabis-Legalisierung hinweisen.“ Tatsächlich konsumieren Schüler weniger Alkohol und Drogen als noch vor einigen Jahren.

Ein Beitrag von Simon Hanf