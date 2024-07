Foto: Archiv

Wenig Interesse an CSCs in Mecklenburg-Vorpommern. Bislang wurde nur ein Antrag für einen CSC gestellt. Dies berichtet Welt.

Ab dem 1. Juli dürfen nun offiziell Anträge für Cannabis-Anbauvereinigungen (CSCs) gestellt werden. In Mecklenburg-Vorpommern hält sich das Interesse jedoch noch in Grenzen. Bis Freitag lag nur ein formloser Antrag vor. Dies berichtete ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Schwerin. Für die Bearbeitung von Anträgen ist im Nordosten laut Ministerium Aufgabe des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf).

Mecklenburg-Vorpommern war auch das letzte Bundesland, das überhaupt bekannt gab, welches Ministerium für die CSC-Anträge zuständig ist. Von daher ist es wenig überraschend, dass innerhalb der wenigen Tage in dem Bundesland nur ein Antrag gestellt wurde. In Zukunft werden garantiert mehr Anträge für Cannabis-Social-Clubs gestellt werden. Welche Institutionen in anderen Bundesländern zuständig sind, erfährst du https://hanfjournal.de/2024/07/07/anbauvereinigungen-endlich-sind-die-zustaendigen-behoerden-in-allen-bundeslaender-bekannt/hier.

Ein Beitrag von Simon Hanf