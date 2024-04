Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Bayerische Polizei jagt weiter Kiffer. Cannabis ist legal, aber in Bayern ist dies immer noch nicht angekommen.

Cannabis ist legal, auch in Bayern. Jedoch jagt die bayerische Polizei weiter Kiffer. Dies berichtet die Abendzeitung-münchen. Ein 27-jähriger Mann wurde am Dienstag am Pasinger Bahnhofsplatz in München mit einem Joint erwischt. Die Polizei erwischte ihn gegen 20:30 Uhr bei einem Fast Food Restaurant, dieses ist eben auch in der Nähe eines Spielplatzes. Kiffen ist im Umfeld von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, in Fußgängerzonen vor 20 Uhr und in der Nähe von Sportstätten weiterhin verboten. Am Mittwochabend wurde auch ein 17-Jährige in der Zugspitzstraße entdeckt. Diese wagte es, in der Nähe einer Sportanlage gegen 18 Uhr zu kiffen.

Kiffer werden in Deutschland weiterhin verfolgt. Es ist absurd, eine solche Regelung einzuführen. Nur weil man es wagt, in der Nähe von besagten Orten zu kiffen, muss man weiter mit Restriktionen der Polizei rechnen. Wo man kiffen darf und wo nicht, kann man auf der Bubatzkarte einsehen. Das Stigma vom gefährlichen Kiffer existiert weiterhin. Ganz besonders in Bayern. Es wird Zeit, dieses Stigma zu beenden.

Ein Beitrag von Simon Hanf