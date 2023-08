Bubatzkarte – wo Kiffen verboten ist!

Quelle: Bubatzkarte, OpenStreetMap®

Bubatzkarte – Abstandsregeln in Farbe

Wo darf ich in meiner Stadt künftig kiffen? Und wo kann ich in meiner Nähe bald einen Cannabis Social Club eröffnen? All diese Fragen können mit einem Blick auf die Bubatzkarte beantwortet werden. Diese zeigt anschaulich in roter Farbe die künftigen Auswirkungen des Gesetzesentwurfs zur Cannabislegalisierung (Stand 16.08.2023).

In den rot gekennzeichneten Gebieten darf nicht konsumiert werden. Das gleich gilt für Cannabis Social Clubs. Diese werden innerhalb des gekennzeichneten Gebiets nicht zugelassen. Cannabis Social Clubs. müssen laut Entwurf mindestens 200 Meter von Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen entfernt sein. Auf der Karte wird sofort ersichtlich, dass es praktisch nicht möglich ist, in einer Stadt einen CSC zu eröffnen, ohne dass er eine Nähe zu kritischen Einrichtungen hat.

Auch der Genuss einer Tüte an öffentlichen Orten gestaltet sich schwierig. So darf an

Orten, an denen sich Kinder oder Jugendliche regelmäßig aufhalten, in öffentlich zugänglichen Sportstätten, in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr und im Umkreis von 200 Metern von Anbauvereinigungen nicht konsumiert werden. Das ist ohne genaue Ortskenntnis fast nicht machbar. Hier leistet die auf OpenStreetMap basierte Karte bald einen wertvollen Beitrag und hilft Probleme zu vermeiden.

.

