Bild: su/Archiv

Polizisten dürfen nicht kiffen. Das Innenministerium in NRW verbietet Polizisten im Dienst zu kiffen.

Das Innenministerium in NRW hat einen Erlass veröffentlicht, der es Polizisten verbietet, im Dienst zu kiffen. Ebenfalls ist es den Polizisten verboten, im Dienst bekifft zu sein. Der Erlass liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich dazu geäußert, dass die Polizisten nicht im Dienst kiffen dürfen. “Einfach um rechtlich auf Nummer sicher zu sein und keinen Spielraum bei der Frage zu haben”, sagte der Innenminister. Der erste Erlass wurde bereits am 28. März, vor Inkrafttreten der Teil-Legalisierung verschickt. In dem Papier heißt es weitergehend, dass: “Allen Bediensteten und Beschäftigten der Polizei ist es im Dienst untersagt, berauschende Mittel zu konsumieren. Dies betrifft insbesondere den Konsum von Cannabis.” Ebenfalls man auch nicht “unter dem Einfluss dieser berauschenden Mittel” zur Arbeit kommen. “Ausnahmen aus dienstlichen oder medizinischen Gründen sind gesondert zu regeln”, heißt es weitgehend im Erlass. Er endet mit den Worten: «Weitere Regelungen folgen.»

Der Erlass ist sehr vage gehalten. Die Frage, ob Polizisten in ihrer Freizeit kiffen dürfen, wird von dem Erlass nicht beantwortet. Der NRW-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, stellt die Formulierungen des Erlasses bereits in Frage. “Dann müsste es auch ein generelles Alkoholverbot für die Polizei geben.”. Dem ist unsererseits auch nichts mehr hinzuzufügen. Cannabiskonsumenten haben es in Deutschland immer noch nicht leicht. So hat Bayern einer übertrieben strengen Bußgeldkatalog für falsches Kiffen veröffentlicht.

Ein Beitrag von Simon Hanf