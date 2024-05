Bild: su/Archiv

Söders Anti-Kiffer-Plan nimmt ein völlig neues absurdes Ausmaß an. Die Strafen sind exorbitant hoch. Bayern ist weiter drakonisch. Über das Ausmaß, welches die Strafen angenommen haben, berichtet ZDFheute.

Cannabis wurde in Deutschland legalisiert, aber nicht in Bayern, laut Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hält an seinem Dogma fest, dass “Bayern nicht zum Kifferparadies wird”. Bereits wenige Tage nach der Legalisierung hat Bayern den Bußgeldkatalog für Verstöße gegen das Kiffen festgelegt. Diese Strafen wirken wie ein satirischer Kommentar, sind aber bedauerliche Realität. Sollte es jemand wagen, die Höchstmenge von 25 Gramm zu überschreiten, sind 500 – 1000€ fällig. Bei Nicht-Einhaltung des Mindestabstands zu Schulen, Sporteinrichtungen usw. sind 500€ fällig. Sollten man Mitglied in mehr als einer Anbauvereinigung sind immerhin 300€ fällig. Bei dem Kiffen in Anwesenheit von Minderjährigen (was auch immer das bedeutet) sind 1000€ fällig. Der Strafverteidiger Konstantin Grubwinkler beschreibt im ZDF-Interview die Absurdität dieser Regel. Wenn eine Gruppe von sechs 18-jährigen und einem 17-jährigen im Kreis steht und nur die volljährigen Kiffen, muss jeder der volljährigen Personen jeweils 1000€ zahlen. Auch wenn der 17-jährige nicht mal den Joint in der Hand hatte. Grubwinkler beschreibt das Verhalten von Söder als “strategisch sinnvoll”, da sich jetzt andere Bundesländer an dem bayerischen Bußgeldkatalog orientieren werden und höchstwahrscheinlich auch ähnlich hohe Strafen ansetzen.

Es ist absurd, Kiffer weiter härter zu bestrafen, als Menschen, die mit 50 Km/H durch die Spielstraße heizen. Die Strafen stehen in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Kiffen ausgeht. Wo und wo man nicht Kiffen darf, zeigt die Bubatzkarte.

Ein Beitrag von Simon Hanf