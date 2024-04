Internationale Hanfmesse und Festival für Business- und Endkunden

Das traditionsreiche Event geht in die nächste Runde. Vom 24. – 26. Mai 2024 findet die 18. CannaTrade in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon statt. Das internationale Hanf-Event lockt mit einer großzügigen Aussenzone, dem Hemp Food Festival, dem Joint Roll Contest Swiss Championship, dem CannaSwissCup sowie allem rund um CBD, Anbau, Rauchzubehör, Ernährung und Medizin. Über 150 Aussteller aus aller Welt präsentieren auf über 6.000 m² ihre Neuheiten und Innovationen sowie bekannte Lieblingsprodukte.

Ein zentrales Thema der Messe sind natürlich die gestarteten Versuche mit legalem Cannabis in mehreren Städten. In der Schweiz laufen nicht nur erste Pilotprojekte für legales THC-Cannabis an, ebenso steht die Schweiz am Anfang einer neuen, vereinfachten Abgabe für medizinisches Cannabis. Diese beiden Märkte sind allerdings noch klein mit hohem Wachstumspotenzial. Gleichzeitig hat Deutschland Cannabis teil-legalisiert. Die Marktlage ist also spannend und in Bewegung.

Gratis Business Tickets bis 30. April bestellen

Auch B2B Besucher genießen die einzigartige Atmosphäre der CannaTrade – mit der exklusiven Business Lounge für Geschäftskunden, der entspannten Chillout-Area und vielen weiteren Highlights. Die CannaTrade 2024 bietet für alle Unternehmen der Cannabisbranche auch in diesem Jahr zwei kostenlose Tickets. Businesskunden profitieren von einer Firmenprofil-Erstellung in der online b2b-area für 365 Tage sowie Zugriff auf Kontakte. Interessierte Firmen können sich noch bis zum 30. April 2024 auf www.cannatrade.ch/de/b2b anmelden!

CannaTrade 2024 – 24. bis 26. Mai

Zürich, Halle 622

Öffnungszeiten: Freitag 20. Mai 11.00 – 19.00 Uhr

Samstag 21. Mai 11.00 – 20.00 Uhr

Sonntag 22. Mai 11.00 – 18.00 Uhr