Japanisches Cannabis-Kontrollgesetz 2024

Das japanische Cannabis-Kontrollgesetz wird im Jahr 2024 in überarbeiteter Form in Kraft treten. In Japan wurde am 6. Dezember 2023 ein Gesetzentwurf zur teilweisen Änderung des “Cannabis Control Act” und des “Gesetzes über die Kontrolle von Betäubungsmitteln und psychotropen Substanzen” verabschiedet und am 13. Dezember verkündet. Das Gesetz soll innerhalb eines Jahres nach seiner Verkündung in Kraft treten. Welche Auswirkungen wird dies auf das CBD- und Hanfgeschäft haben? Was wird sich für die Nutzer von Cannabinoidprodukten ändern? In diesem Artikel werden wir die alten und neuen Gesetze in Japan vergleichen und die Änderungen erklären.

2023 wurde der “Cannabis Control Act” zum ersten Mal seit 75 Jahren überarbeitet und sein Name wurde in “Gesetz über die Regulierung des Anbaus von Cannabispflanzen” geändert. Diese rechtliche Überarbeitung erfolgte als Reaktion auf die sich ändernden Zeiten und die Bedürfnisse der Gesellschaft und hat wichtige Auswirkungen auf Unternehmen und Nutzer. Besonders CBD (Cannabidiol) wird in Folge dieser Änderungen neu bewertet. In Japan hat Cannabis immer noch ein gefährliches und schmutziges Image, das durch “Drogen” und “Sucht” repräsentiert wird. Doch auch hierbewegt sich einiges und es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Rezeption von Cannabis in Zukunft ändern wird.



Die ungewöhnliche Geschichte des Cannabis-Kontrollgesetzes

Machen wir zuerst einen kleinen geschichtlichen Rückblick. Ursprünglich wurde das Cannabis-Kontrollgesetz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1948 erlassen. Der Anbau und die Verwendung von Cannabis wurden während der Besatzung der GHQ (Supreme Headquarters of the Allied Forces) gesetzlich reguliert. Zu dieser Zeit waren die Cannabinoide CBD und THC (Tetrahydrocannabinol) noch nicht entdeckt worden, und Cannabis/Hanf spielte eine wichtige Rolle in Japans traditioneller Industrie, Kultur und in religiösen Zeremonien, so dass das Cannabis-Kontrollgesetz für große Verwirrung sorgte.

Shuzo Hayashi, ein ehemaliger Generaldirektor des Kabinettslegislativbüros, der an der Verabschiedung des Gesetzes beteiligt war, reflektierte später seine Gefühle der Verwirrung in “Die Verordnung der Zeit Nr. 530 (1965)” wie folgt:

“Cannabispflanzen wurden in Japan schon vor dem Krieg wegen ihrer Hanffasern angebaut, und es scheint, dass zumindest der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt war, dass sie als Rohstoff für Drogen verwendet werden konnte. Deshalb empfanden wir dies ehrlich gesagt, als unser Land nach Kriegsende besetzt war und uns von den Besatzungsbehörden angewiesen wurde, ein Gesetz zur Beschränkung des Cannabisanbaus zu erstellen, als seltsam. Sie (GHQ) sagten, dass es daran lag, dass schwarze Soldaten und andere Drogen mochten, die aus Cannabis hergestellt wurden. Aber wir dachten sogar, dass es sich um einen Fehler handeln musste.”

Da mittlerweile 75 Jahre vergangen sind, ohne dass dieses Gesetz ausreichend überarbeitet wurde, ist es zu einem Gesetz geworden, das nicht mehr zur Realität passt.



Hintergrund der Gesetzesrevision

Mit der Zeit stellen sich Fragen zur Bedeutung des Cannabis-Kontrollgesetzes und wie es künftig gehandhabt werden sollte. Insbesondere begannen Epilepsiepatienten und akademische Gruppen in Japan, sich für die Verwendung von Epidiolex, einem im Ausland zugelassenen Cannabisderivat, auszusprechen. Dies war einer der Auslöser für eine neue Debatte über den rechtlichen Rahmen, der keine Verwendung, nicht einmal zu medizinischen Zwecken, erlaubte.



Außerhalb Japans wurde der medizinische Nutzen von Cannabis allmählich klarer, und es wurden aktiv Forschungen zu seiner Verwendung als Medizin betrieben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkannte die Nützlichkeit von CBD in einem Bericht von 1997 an und überarbeitete im Jahr 2020 ihre Klassifizierung von “Cannabis ist am gefährlichsten und hat keinen medizinischen Wert” auf “Cannabis wird als medizinisch nützlich anerkannt, macht jedoch stark abhängig und erfordert sorgfältige Behandlung”. Die Bestrebungen zur Legalisierung und Entkriminalisierung haben auf nationaler Ebene an Fahrt gewonnen, und auf kollektiver Ebene hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) CBD im Jahr 2018 von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen.



In Japan wird andererseits die Berichterstattung der Medien immer noch von Berichten über Prominente dominiert, die wegen des Besitzes von Cannabis festgenommen wurden.

Im Jahr 1954 gab es 37.317 Hanffarmen, aber seit dieser Zeit ist die Anzahl auf 30 zurückgegangen, und der Hanf, der bei Shinto-Ritualen und Festivals verwendet wird, ist von importierten Produkten abhängig.

Die heimische Hanfindustrie stirbt.

Hauptänderungen am Gesetz



Die Änderungen sorgen für Lockerung der Vorschriften für Hanfanbau und medizinische Hanfprodukte sowie eine Verschärfung der Vorschriften für Genusshanf. Mit dem Gesetz werden zumindest die strengen Standortbeschränkungen, die als wissenschaftlich unvernünftig angesehen werden, gelockert. Im Zentrum der Neuerungen steht eine Bestimmung, die technisch die Herstellung von Cannabinoiden in medizinischer Qualität erlaubt.

Verarbeitete Produkte, die THC enthalten und die in der Verordnung festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten, unterliegen keiner Regulierung mehr, auch wenn sie aus Blüten oder Blättern gewonnen werden. Blüten und Blätter in Form von Cannabis-Pflanzen werden jedoch weiterhin als Betäubungsmittel behandelt. Die Änderungen bedeuten kein Aufheben des Verbots des persönlichen Anbaus zu Hause oder des Verbots von Genusscannabis.



Im Gegensatz zu dem in vielen ausländischen Ländern zu beobachtenden Drogenpolitiktrend (Entkriminalisierung) stellt diese Politik eine zukünftige Herausforderung dar, da der Cannabiskonsum in Japan nach wie vor ein hohes rechtliches Risiko darstellt.



Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen

Im Zuge dieser gesetzlichen Änderung untersuchen wir nun die zukünftigen Auswirkungen aus der Perspektive der Cannabis-Branche.



Cannabisbasierte Medikamente



Tatsächlich hatten klinische Studien für cannabisbasierte Medikamente in Japan bereits begonnen, ohne auf die Änderung des Gesetzes zu warten. Es handelt sich um “Epidiolex”, das von “GW Pharma” entwickelt wurde. Epidiolex ist in den USA und vielen anderen Ländern zugelassen, insbesondere für Lennox-Gastaut-Syndrom, Dravet-Syndrom und tuberöse Sklerose, die einige der hartnäckigsten Formen von Epilepsie sind. In Japan wurden seine Wirksamkeit und Sicherheit als neue Behandlungsoption für Patienten mit diesen Erkrankungen getestet. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Erkundung des Potenzials von cannabisbasierten Medikamenten in Japan. Die Zulassung von Epidiolex wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Nützlichkeit und Wahrnehmung von Cannabis in Japan haben.

Eintritt großer Unternehmen



Die Überarbeitung des Cannabis-Kontrollgesetzes wird durch den Wechsel von übermäßig strengen Standortregelungen zu Inhaltsstoffregelungen sowie durch die Klarstellung von Lebensmittel- und Arzneimittelkategorien und THC-Referenzwerten die Rechtsunsicherheit verringern. Dies wird es großen Unternehmen mit einer bodenständigen und reifen Managementstruktur erleichtern, in den Markt einzutreten. Viele Unternehmen außerhalb Japans haben aufgrund der undurchsichtigen Vorschriften und der umständlichen Verfahren lange gezögert, in den japanischen Markt einzutreten. Nun haben sie einen Anreiz, in den japanischen Markt einzutreten.

Nicht nur die Qualität und Sicherheit von CBD-Produkten werden verbessert, sondern auch der Zugang zu CBD-Produkten wird einfacher, da sie an zugänglicheren Orten verkauft werden und die Preise aufgrund des Wettbewerbs sinken werden. Wenn Werbe- und Plattformvorschriften gelockert werden, wird sich der Markt schnell ausdehnen und die Branchenstruktur wird sich ändern.

Geburtsstunde japanischer THC-haltiger Produkte



Es wird erwartet, dass die Änderung den Verkauf von Produkten ermöglicht, die THC enthalten und die in der Cannabisverordnung festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten. Mit einer Lizenz für den Anbau von Cannabis Typ 1 werden inländischer Anbau und Verarbeitung möglich. Es könnte bald der Tag kommen, an dem inländische THC-haltige Produkte aus Rohstoffen hergestellt und ins Ausland exportiert werden. Hier kommen Japans herausragende technologische Fähigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Biotechnologie ins Spiel.

Bildung neuer Märkte



Zu guter Letzt sorgt die Öffnung für die industrielle Nutzung von Cannabis für die Bildung neuer Produkte und Verbrauchergruppen sowie für neue Anwendungen wie Textilien und Baumaterialien. Es kommt zur Bildung neuer Märkte.

Quellen:

Regulation of hemp cultivation and management (Ministry of Health, Labour and Welfare)

Summary of the draft law to partially amend the Marijuana Control Law and the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Ministry of Health, Labour and Welfare).

New and old articles of the draft law (Ministry of Health, Labour and Welfare)

Überarbeitete Fassung aus dem Englischen. Autor: CBD-Library