Die Geschichte von Cannabis in Japan

Von heilig zu tabu.

Autor: CBD-Library

Wenn Sie an Cannabis denken, welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn? Aspekte wie Entspannung, kreative Anregung oder medizinische Anwendungen mögen Ihnen einfallen. Die Interpretation von Cannabis in Japan unterscheidet sich jedoch von der des Rests der Welt. Während Cannabis lange Zeit als göttliche Kraft angesehen wurde, war es auch eine Geldquelle für die Yakuza (japanische Mafia) und eine Ursache für Drogenabhängigkeit. Es hat ein negatives Image als Brutstätte für Kriminalität und wird durch komplexe und strenge Gesetze reguliert. Dieser Artikel betrachtet Cannabis in Japan, seine Geschichte und sein Potenzial für die Zukunft. Das Ziel besteht darin, die richtige Perspektive für das Verständnis des japanischen Cannabismarktes zu bieten.

Die widersprüchliche Dualität der japanischen Sichtweise auf Cannabis

Die Wahrnehmung von Cannabis in Japan hat zwei gegensätzliche Seiten: eine heilige Entität und ein soziales Tabu. Das erste Bild ist das von Cannabis als einer alten und heiligen Entität. Cannabis werden im Shintoismus, einer in Japan einzigartigen Religion, heilige Kräfte zugeschrieben.

Tatsächlich wird Cannabis immer noch in Shimenawa (heiligen Seilen) in Schreinen und in Werkzeugen, die bei Reinigungszeremonien verwendet werden, eingesetzt. Es ist so wertvoll, dass Hanftextilien bei der zeremoniellen Krönung des Kaisers, dem Omamesai, verwendet werden. Näher an unserem täglichen Leben werden viele Wörter im Zusammenhang mit Cannabis/Hanf in Namen von Personen, Orten und Sprichwörtern verwendet.

Auf der anderen Seite ist Cannabis auch ein soziales Tabu. Es entstand nach dem Krieg durch die Besatzungspolitik der USA. Deshalb wird Cannabis heute streng durch Gesetze reguliert und hat das Image einer illegalen Droge. Die einzigen Cannabis-Themen, über die im Fernsehen und anderen Medien berichtet wird, sind Nachrichten über Verhaftungen wegen Besitz und Anbau.

Die japanische Sichtweise auf Cannabis mit ihrer Dualität mag widersprüchlich erscheinen, ist aber tatsächlich das Ergebnis der einzigartigen Geschichte Japans. Und das Verständnis davon ist wesentlich, wenn man den japanischen Cannabis- und CBD-Markt betrachtet.

Geschlicher Rückblick auf Cannabis in Japan

Nun werfen wir einen genaueren Blick auf die Geschichte, wie Cannabis von einem Heiligtum zu einem sozialen Tabu wurde. Generell gesehen hat Japan in Bezug auf das zeitgenössische Cannabisgeschäft sowohl in Bezug auf Politik als auch auf die Industrie langsam reagiert. Dennoch wurden 12.000 Jahre alte Hanfseile bei japanischen archäologischen Ausgrabungen gefunden, was darauf hinweist, dass Cannabis schon länger als Reis kultiviert wurde.

Im 7. Jahrhundert wurde Hanftuch offenbar als Steuer erhoben. Darüber hinaus beschreibt Japans ältestes Geschichtsbuch, das Kojiki (“Aufzeichnungen alter Geschehnisse”), die Beziehung zwischen Amaterasu, der Hauptgottheit Japans, und Cannabis. Darauf beruht auch, dass Cannabis auch in der modernen Zeit als heilig angesehen wird.

Auch im Buddhismus, Japans Hauptreligion, wird Cannabis geschätzt, und der Brauch, Cannabisstängel während des Obon, einer jährlichen Ahnen-Gedenkfeier im Sommer, zu verbrennen, wird noch immer an vielen Orten praktiziert. Cannabis spielte eine wichtige Rolle im täglichen Leben. Die Fasern wurden für Kleidung, Netze, Seile, Dachmaterialien und als Brennstoff für Lagerfeuer und Fackeln verwendet. Die Samen wurden als Nahrung und das Samenöl als Paraffin verwendet.

Von der Edo- bis zur Meiji-Zeit wurde der Anbau von Cannabis als nationale Politik gefördert, und Cannabis-Tinktur wurde in der 1886 veröffentlichten Japanischen Pharmakopöe, einem Standardreferenzbuch für Arzneimittel, aufgelistet (jetzt gelöscht). Dies zeigt Japans, weltweit betrachtet, bedeutende Geschichte von Cannabis auf.

Moderne Regulierung von Cannabis in Japan.

Nach Japans Niederlage im Pazifikkrieg und der Besatzung durch die Alliierten, insbesondere die USA, wurde Cannabis plötzlich zum Tabuthema. 1948 erließ das von den USA geführte “Gesetz zur Kontrolle von Cannabis” strenge Vorschriften für den Anbau, Besitz, Import, Export und den Verkauf von Cannabis und erlaubte nicht einmal dessen Verwendung zu medizinischen Zwecken. Die Regierung argumentierte damals gegen das Gesetz, um die Bauern zu schützen, und schaffte es allerdings nur, den Textilgebrauch von den Vorschriften auszunehmen.

Das Gesetz zur Kontrolle von Cannabis erlaubt nur die Verwendung von ausgereiften Stängeln und Samen von Cannabis. In Folge ging die Zahl der Cannabisbauern aufgrund der hohen Hürden zur Erlangung einer Anbaulizenz und des Verfalls des Branchenimages schnell zurück. 1953 gab es 37.000 Cannabishöfe, aber heute gibt es nur noch etwa 30. Die inländische Cannabisindustrie Japans ist seitdem eine sterbende Branche.

Lebenszeitprävalenz Cannabis Ländervergleich

Heute existiert das Gesetz zur Kontrolle von Cannabis immer noch und wird zur Bekämpfung von Cannabis als gefährliche Droge eingesetzt. Der Slogan der Regierung “No way Drug” ist überall zu sehen. Derzeit beträgt die Anzahl derer, die Cannabis zumindest einmal im Leben probiert haben, unter den Japanern 1,8 %, was im Vergleich zu anderen Ländern sehr niedrig ist. Dies kann als direktes Ergebnis der strengen Cannabisvorschriften in Japan gesehen werden. Diese sollen vor dem Konsum abschrecken und führen tendenziell dazu, dass das dem Cannabis innewohnende Potenzial falsch eingeschätzt wird.

Aussichten für medizinisches Cannabis in Japan.

In den letzten Jahren haben Studien die Wirksamkeit und Sicherheit von Cannabis gezeigt, und der Einsatz von medizinischem Cannabis wurde in vielen Ländern zugelassen. In Japan hingegen wurde die Verwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken und zu Forschungszwecken nicht genehmigt. Es herrscht ein überwältigender Mangel an medizinisch fundierten Daten, und viele Ärzte betrachten Cannabis mit denselben Missverständnissen und Vorurteilen wie die breite Öffentlichkeit.

Ein bahnbrechendes Ereignis im Zusammenhang mit medizinischem Cannabis ereignete sich 2015, als ein Koch namens Masamitsu Yamamoto (damals 58 Jahre alt) wegen Besitzes von 200 g Cannabis verhaftet und angeklagt wurde. Er litt an einer terminalen Krebserkrankung und musste nach dem Auslaufen der Behandlungsmöglichkeiten Cannabis zur Linderung seiner Schmerzen verwenden. Er plädierte auf nicht schuldig und berief sich auf sein Recht auf Leben, starb jedoch 2016, ohne dass ein Urteil gefällt wurde.

Aufgrund zunehmender Forderungen von Patienten wurde seitdem eine Diskussion darüber angestoßen, ob die Verwendung von medizinischem Cannabis in Japan erlaubt sein sollte. 2015 gründeten einige freiwillige Ärzte die “Japanische Gesellschaft für klinische Cannabinoide”. Im Dezember 2022 begann in Japan die erste klinische Studie für Epidiolex, ein Medikament mit Inhaltsstoffen aus Cannabis.

Schritt für Schritt sind Veränderungen zu erkennen. Die Regierung, die lange Zeit stur und vorsichtig war, hat ebenfalls begonnen, das Gesetz zur Kontrolle von Cannabis zu überprüfen.

In der Ordentlichen Sitzung des Landesparlaments im Jahr 2023 wird voraussichtlich über den Umgang mit medizinischen Anwendungen beraten.

Die Zukunft von Cannabis in Japan. Verändernde Ansichten über Cannabis und neue Geschäftsmöglichkeiten.

Angesichts der oben genannten widersprüchlichen Dualität der Ansichten über Cannabis und der komplexen und strengen Cannabisvorschriften stellt sich die Frage, warum sich Cannabis- und CBD-Unternehmen auf den japanischen Markt konzentrieren. Die Antwort liegt in den Herausforderungen, denen die japanische Gesellschaft gegenübersteht.

Japans Geburtenrate sinkt, die Bevölkerung altert in einem weltweit beispiellosen Tempo und die Gesundheitskosten belasten die Staatsfinanzen erheblich, mit einem jährlichen Betrag von 40 Billionen Yen. Da viele ältere Menschen unter chronischen Krankheiten leiden und sich die Gesundheitskosten aufgrund einer immer mehr unter Stress leidenden Gesellschaft erhöhen, könnte Cannabis/CBD eine Option sein, um diese Probleme anzugehen.

Wenn die Anwendungsbereiche für Cannabis im Ausland auf die Anzahl der Patienten in Japan übertragen werden, wird geschätzt, dass rund 45 Millionen Menschen für Cannabis infrage kommen. Wenn davon ausgegangen wird, dass 10% dieser Patienten täglich 1 g (1.000 Yen) verwenden, wird ein riesiger Markt von 2.433,6 Milliarden Yen erwartet.

Derzeit unterliegt CBD nicht dem Gesetz zur Kontrolle von Cannabis und verbreitet sich hauptsächlich über Kaufhäuser und große Einzelhandelsketten als Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukt.

Dies ist ein Beweis dafür, dass sich die japanische Sicht auf Cannabis ändert. Der japanische Cannabis- und CBD-Markt ist noch nicht ausgereift. Es wird noch viel Zeit und Mühe erfordern, um ähnliche Entwicklungen wie im Ausland zu erreichen.

Dennoch sind die Zukunftsaussichten sehr vielversprechend.

