Bayern: Polizei überfällt Cannabis-Laden

Maskierte Zivilpolizisten erschrecken Verkäuferin eines Regensburger Hanfladens zu Tode

Von Sadhu van Hemp

Acht als Gangster verkleidete Zivilpolizisten stürmten letzten Mittwoch gegen 14 Uhr 00 den Bioladen „Hanf.com“ in der Regensburger Altstadt. Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera erinnern im ersten Moment an einen brutalen Überfall einer schwerbewaffneten Räuberbande. Anhand der Videobilder lässt sich erahnen, welch Todesängste die Fachverkäuferin ausgestanden haben muss, als sie sich den mit Sturmmasken vermummten mutmaßlichen Halunken gegenübersah.

Der Redaktion des „Münchner Merkur“ sagte der Ladenbetreiber Wenzel Cerveny: „Wir waren von der Vorgehensweise vorsichtig gesagt sehr schockiert. (…) Unsere perplexe Angestellte wurde sofort aufgefordert, die Hände hochzunehmen und sich nicht zu bewegen.“

Um nicht wegen des Anscheins einer Widerstandshandlung erschossen zu werden, folgte die sichtlich eingeschüchterte Verkäuferin der Polizeidrohung und erduldete die Übergriffigkeit der Maskenmänner.

Anschließend hätten die Beamten in Räuberzivil den Netzstecker aus dem Internetrouter gezogen und die Kameralinse mit schwarzem Tape überklebt, um zu verhindern, dass ihre robuste Vorgehensweise dokumentiert wird. Der Filialleiter durfte von der Angestellten erst nach 30 Minuten informiert werden und musste ebenfalls mit erhobenen Händen eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen. Seinen Angaben zufolge wurde ihm erst nach vier Stunden Einsicht in den Durchsuchungsbeschluss des Gerichts gegeben.

Polizei spricht von Routineeinsatz – Betreiber des Bioladens der Verzweiflung nah

„Die Maßnahme verlief aus polizeilicher Sicht erfolgreich und routiniert“, vermerkt die Polizei Oberpfalz in ihrem Bericht. „Beim Betreten des Geschäfts gegen 14 Uhr 00 wurden einer Angestellten die anstehenden Maßnahmen ruhig erläutert, sodass diese sich im weiteren Verlauf der Durchsuchung kooperativ zeigte.“

Laut Pressemitteilung der Polizei handelte es sich bei den Beamten, die sich wie ein Rollkommando aus längst vergangener Zeit gebärdeten, um „Unterstützungskräfte“ der Kriminalpolizei Regensburg. Mit der Razzia sei man dem Verdacht auf illegalen Handel mit Cannabis nachgegangen. Im Geschäft konnten die Beamten eine „Kiste mit Kräutern und Kräutermischungen“ sicherstellen und konfiszieren, die auf ihren THC-Gehalt überprüft würden.

Das sei nicht nur „eine Kiste mit Kräutern“ gewesen, sondern Ware im Wert von 11.000 Euro, lässt sich der Geschäftsinhaber im Merkur zitieren. „Zu all unseren ‚Kräutern‘ haben wir aktuelle Analysen, die belegen, dass die THC-Werte den gesetzlichen Grenzwert unterschreiten und damit Industriehanf sind.“

Einsicht in die Unterlagen wollte die Polizei nicht nehmen. Vor einem halben Jahr soll die Polizei Landshut bereits Stichproben der Produkte genommen haben. „Bis heute haben wir nichts mehr davon gehört, woraus man folgern kann, dass unsere Produkte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.“

In den letzten fünf Jahren hat es in der betroffenen Filiale insgesamt 17 Razzien wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Haschisch und Marihuana gegeben, bei denen „kistenweise“ legale THC-arme Cannabis-Produkte von den Polizeibeamten entwendet wurden. Alle Ermittlungsverfahren wurden eingestellt und es gab kein einziges Gerichtsverfahren. „Die Ware haben wir allerdings auch noch nicht wiedergesehen“, empört sich der Betreiber über die andauernden Schikanen der bayerischen Polizei.

Und diese Schikanen scheinen in Bayern System zu haben: In Aschheim bei München plant Cerveny einen „Cannabis Social Club“ – ein Projekt, das in den Medien bereits Schlagzeilen machte. Um die Anbauvereinigung zu verhindern, widmete die Gemeinde kurzerhand ein paar Quadratmeter eines Grünstreifens in einen Spielplatz um. Der Trick: Laut Cannabisgesetz ist der Betrieb von Anbaugenossenschaften im Umkreis von 200 Metern von Kitas, Kindergärten, Schulen und eben auch Spielplätzen verboten.