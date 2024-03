Anti-Cannabis-Krieg: Droht eine Flüchtlingswelle aus Bayern?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rät allen Cannabis-Konsumenten, zum eigenen Wohl aus Bayern zu emigrieren

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

„Chaos auf der A9: Flüchtlingstreck aus Bayern wird immer länger!“ So oder so ähnlich könnte die Schlagzeile der Boulevardpresse lauten, wenn am 1. April in Deutschland das Cannabis-Gesetz in Kraft tritt, das aus Sicht der bayerischen Staatsregierung ein „schlechter Witz“ ist und „Schaden für das Land“ bringt.

Deshalb hat sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aus Sorge um sein Bayernland mit einer unmissverständlichen Warnung, die zugleich als Drohung zu verstehen ist, direkt an die Cannabis-Konsumenten gewandt: „Wir werden dieses Gesetz extremst restriktiv anwenden. (…) Da darf sich jeder darauf einstellen.” Wer mit Cannabis glücklich werden wolle, sei woanders besser aufgehoben als in Bayern, sagt der Franke.

Eine klare Ansage – ganz so wie früher im Bürgerbräukeller, als Schreihälse den Pöbel noch ungestraft dazu anstacheln durften, unliebsame Menschen einfach aus der Heimat zu vertreiben.

Söders Glücksversprechen, als Genießer von Haschisch und Marihuana woanders besser aufgehoben zu sein, bedeutet im Klartext, dass die Luft unter weißenblauem Himmel nach der Teilfreigabe für die bayerischen Brüder und Schwestern dünner wird. Um die eigene Haut zu retten, wird vielen Hänflingen über kurz oder lang keine andere Wahl bleiben, als in eine anderes Bundesland zu emigrieren, das dem Cannabis-Gesetz im Sinne des Erfinders auf deutschen Boden außerhalb Bayerns Geltung verschafft.

Doch wie so oft, bedingt das eine das andere. Wer krakeelt, zwingt andere zum Aufhorchen. Und das tun gerade die Innenpolitiker der angrenzenden Bundesländer, die einen unkontrollierten Flüchtlingsstrom wie seinerzeit 2015/2016 fürchten, als über einer Million Kriegsflüchtlinge und andere Schutzsuchende in Deutschland um Asyl ersuchten.

Doch diesmal bahnt sich eine innerdeutsche Fluchtbewegung an, wie damals 1988/1989, als Hundertausende DDR-Bürger mit Kind und Kegel die Flucht in die Bundesrepublik antraten, um endlich in den Genuss von Apfelsinen und Bananen zu kommen.

„Wir richten bereits Turnhallen und Zeltstädte für die armen Flüchtlinge aus Bayern ein“, berichtet eine ehrenamtliche Helferin des Erstaufnahmelagers Gießen. „Wir erwarten bis zu eine Millionen Kiffer und Kifferinnen mit ihren Familien, die wir unterbringen und mit dem Nötigsten versorgen müssen.“

Während in Hessen und Baden Württemberg die ersten Flüchtlinge willkommen geheißen werden, formiert sich in Sachsen und Thüringen bereits fundamentaler Widerstand. Aus Polizei-, Pegida- und AfD-Kreisen ist zu hören, notfalls die bundesstaatliche Rechtsordnung des Grundgesetzes außer Kraft zu setzen und die Grenzen zu Bayern mit Treckern dichtzumachen, wenn tatsächlich der Flüchtlingsstrom einsetzen sollte. „Was der Söder kann, können wir schon lange“, wird ein hochrangiger ehemaliger Grenzschutzoffizier der Nationalen Volksarmee in einem völkisch-nationalen Chatroom zitiert. „Das Kiffergesocks aus Bayern lassen wir garantiert nicht ins Land.“

Gleicher Meinung ist man in Sachsen, wo eine Bürgerwehr aus besorgten Bürgern an der Staatsstraße 307 mit Mistgabeln Posten bezogen hat, um die Kiffer-Migranten aus dem benachbarten Bundesland fernzuhalten.

Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu vernehmen, dass die nord- und westdeutschen Bundesländer bereits einen Notfallplan erstellen, um im Falle einer Massenvertreibung der kiffenden Bevölkerung aus Bayern eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Über drei Fluchtkorridore sollen die Vertriebenen vor der Verfolgungswut der Strafverfolgungsbehörden des Freistaates in Sicherheit gebracht werden. Erste Kommunen und Gemeinden in infrastrukturschwachen Regionen bekunden ihre Bereitschaft, die in Bayern unerwünschten und bis aufs Blut verfolgten Menschen aufzunehmen und zu integrieren.

„Wir freuen uns über jeden Flüchtling, ob aus Afrika oder Bayern“, erzählt der Promiwirt eines Sylter Nobelrestaurants. „Wir brauchen Servicekräfte, die sich voller Dankbarkeit mit dem gesetzlichen Mindestlohn abspeisen lassen. Und dass Kiffer gemeinhin als etwas lahm gelten, stört hier im hohen Norden niemand. Hauptsache, sie verstehen ein bisschen unsere Sprache.“

Ähnlich aufgeschlossen zeigt man sich in Berlin. „Söders Tabubruch, ganze Bevölkerungsteile auf schäbige altdeutsche Art loszuwerden, ist – so pervers es klingt – gut für Berlin“, erläutert eine Vertraute der Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg-Friedrichshain. „Die von Markus Söder und der CSU verfemten Menschen werden der Stadt einen mächtig gewaltigen Innovationsschub geben. Bajuwaren, und dazu zählen auch die Kiffer und Kifferinnen, sind von Hause aus gut ausgebildete und brave Bürger mit gutem Allgemeinwissen. Solche Leute brauchen wir in allen Branchen – vom Fahrradkurierdienst bis hin zum leichten Gewerbe. So gesehen, können wir Markus Söder, der CSU, der AfD und den Freien Wählern nur danken, den Anti-Hanf-Krieg trotz des Cannabis-Gesetzes auf bayerischen Boden fortsetzen zu wollen.“

Noch schweigt die Bundesregierung zu Söders christsozialer Agenda, nach Inkrafttreten der Teillegalisierung den Hänflingen verstärkt auf den Zahn zu fühlen, um sie schlussendlich dazu zu bewegen, die Heimat zu verlassen. Olaf Scholz & Co. scheinen offensichtlich darauf zu setzen, dass sich der Freistaat Bayern mit dem Exodus seiner kiffenden Bevölkerung selbst abschafft und zum Gespött der ganzen Welt macht.