CSU würde Cannabis-Teillegalisierung rückgängig machen

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Dem deutschen Michel geht es nicht gut. Schuld daran sind wie immer nicht die Bürger selbst, die kollektiv versagen, sondern die da oben, die Volkes Wille nicht erhören und immer die Falschen begünstigen. Aktuell sind Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner die Sündenböcke für alles und nichts. Diese drei Herren sind dafür verantwortlich, dass es in Deutschland plötzlich aus heiterem Himmel an allen Ecken und Enden knirscht und alle schlechte Laune haben.

Was die sogenannten Biodeutschen derzeit umtreibt, ist die gute alte „German Angst“ gepaart mit dem Wunsch, dass es wieder so wie früher wird, als noch alles besser war und schwarzweiß gemalt wurde. Und so wächst die Sehnsucht der Deutschen, in jene Zeit zurückzukehren, als noch Recht und Ordnung herrschten und die Freiheit aller im Lande lebenden Bürger nachrangig war. Es soll wieder gegessen werden, was auf den deutschen Tisch kommt, solange man seine Füße unter selbigen stellt.

Die Sorge der großmäuligen Ewiggestrigen um die Zukunft des Vaterlandes teilen jedoch nicht alle Bundesbürger. Sie empfinden es eher als besorgniserregend, wenn rechte und rechtextreme Hetzer die Angstdeutschen dazu anstiften, „unser Land zurückzuholen“ und die zu „jagen“, die „uns das Schnitzel verbieten wollen“. Auch in Kreisen aufgeklärter und nüchtern denkender Menschen wächst so etwas wie Angst – Angst vor dem rechten Pöbel, der mit der Kettensäge bewaffnet seinem in den sozialen Netzwerken genährten Hass Taten folgen lassen will und mit Menschen, die nicht ins Bild passen, bei Bedarf kurzen Prozess macht.

Diesem rechten Dummpöbel wollen sich nun auch die Christsozialen offen und frei andienen. Seit Samstag befindet sich die Führungsriege der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag im oberbayerischen Kloster Seeon in Klausur, um in gemütlicher Runde bei Weißbier und Schweinshaxe über Deutschlands nahe Zukunft unter einer unionsgeführten Bundesregierung nachzudenken. Mit dabei waren Parteichef Markus Söder und Gäste wie die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), Dänemarks sozialdemokratischer Einwanderungsminister, Kaare Dybvad Bek, sowie der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Für heute ist Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied geladen, um sein Klagelied über die linksgrüngelb versiffte Bunderegierung vorzutragen.

Dass Deutschland einen Rechtsruck nach ganz weit rechts benötigt, machte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt deutlich: „Die Ampel hat schlichtweg fertig. Und deswegen wäre es notwendig, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stellt. (…) Was wir zurzeit erleben an Polarisierung in der Gesellschaft, an wirtschaftlichem Abschwung, an Migrationskrise, an ungelösten Energiefragen, an Unordnung, ist engstens mit der Respektlos-Politik der Ampel verbunden.“ Laut Dobrindt trauten 80 Prozent der Menschen der Regierung nicht mehr zu, dass sie die Herausforderungen des Landes bewältigen könne. Einzige Lösung seien Neuwahlen. Selbstverständlich würde Deutschland unter einer Unionsregierung ganz anders aussehen. „Wir sind keine Variante der Ampel, wir sind der Gegenentwurf“, sagte Dobrindt.

Und zu diesem Gegenentwurf gehört, nach der christlichen Machtergreifung stante pede alle Gesetze zu kassieren, die die Ampelregierung auf den Weg gebracht hat. Im 25-seitigen Beschlusspapier, das dem Tagesspiegel vorliegt, werden zehn Gesetze bzw. Gesetzesvorhaben genannt, die die CSU am Tag der Befreiung rückabwickeln würde: Heizungsgesetz, Bürgergelderhöhung, Atomausstieg, Selbstbestimmungsgesetz, Staatsbürgerschaftsnovelle und die in der Schwebe befindliche Cannabis-Teilfreigabe … laut CSU-Landesgruppe alles Mist; kann zum Wohle des bayerischen und deutschen Volkes in die Tonne gekloppt werden.

Und dieses deutsche Volk feixt und schlägt sich auf die Schenkel ob der schönen Worte aus Kloster Seeon. Schluss mit der linksgrüngelben Spinnerei, den Deutschen die Heizung und den Atomstrom wegzunehmen, und dafür heimischen sowie invasiven Arten von Sozialschmarotzern Zucker in den Hintern zu blasen und unsere Kinder mit Cannabis-Gift zu vergiften. Dobrindt und Konsorten versprechen kackdreist Heilung von dem Übel, das Olaf Scholz und seine Helfershelfer in nur zwei Jahren nach Merkel über ganz Deutschland gebracht haben.

Inwieweit das Heilsversprechen der CSU-Landesgruppe in den von Hass zerfressenden Köpfen des gemeinen Volkes verfängt und die CSU davor bewahrt, bei der nächsten Bundestagswahl unter die die Fünf-Prozent-Hürde zu rutschen und wegen des Wegfalls der Grundmandatsklausel aus dem Deutschen Bundestag zu fliegen, bleibt abzuwarten.

Doch eines dürfte klar sein: Die CSU wird mit ihrem Anti-Cannabis-Kurs nicht wenige Wähler und Wählerinnen vergrätzen. Vielleicht öffnet Dobrindts Androhung, das Cannabis-Gesetz wie auch immer scheitern zu lassen, sogar jenen bayerischen Brüdern und Schwestern der Cannabis-Community die Augen, die bislang keinen Mut hatten, der CSU die über Generationen vererbte Treue zu versagen und zur Abwechslung mal eine Partei zu wählen, die die Cannabis-Prohibition beenden will.

