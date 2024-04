Foto: Su/Archiv

Kiffen an Bahnhöfen auch verboten, teilte die Deutsche Bahn mit. Kiffer haben es in Deutschland weiter schwer.

Cannabis ist nun zum Teil legal. Menschen dürfen 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich führen. Kiffen dürfen sie das allerdings nur an gewissen Orten. So ist das Kiffen in Fußgängerzonen sowie auch an Bahnhöfen verboten. Dies berichtet die FAZ. „Abgeleitet vom gesetzlichen Verbot von Cannabis-Konsum tagsüber in Fußgängerzonen oder im Umfeld von Schulen und Spielplätzen möchten wir unsere Reisenden, vor allem Kinder und Jugendliche, an unseren Bahnhöfen schützen. Deshalb werden wir den Konsum von Cannabis in unseren Bahnhöfen generell untersagen. Dafür passen wir unsere Hausordnung zeitnah an“, sagte eine Bahnsprecherin.

Die neue Hausordnung der DB ist in rund vier Wochen rechtskräftig. Ab Juni wird die Bahn dann ahnden. Dennoch werden Bahnmitarbeiter die Reisenden mit „freundlichen Aufforderungen und Hinweisen“ bitten, das Kiffen an Bahnhöfen bleiben zu lassen. Das gilt auch für Raucherbereiche. Dort soll es nun auch verboten werden, zu kiffen. Also werden auch hier Cannabiskonsumenten bewusst diskriminiert. Die DB ist hier nicht besser als die bayerische Landesregierung. Dort verfolgt der Ministerpräsident Markus Söder einen Anti-Kiffer Plan.

Ein Beitrag von Simon Hanf