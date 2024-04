Bild: su/Archiv

Kaiserslautern erlaubt kiffen auf Volksfesten. So darf auf der Maikerwe ganz normal Cannabis konsumiert werden.

Kaiserslautern erlaubt das kiffen auf Volksfesten. Die Stadtverwaltung von Kaiserslautern wollt es eigentlich verbieten, der Stadtrat hat jedoch dagegen ein Veto eingelegt. Dies berichtet der SWR. Die Stadtverwaltung wollte sich wohl von der bayerischen Vorgabe inspirieren lassen und Kiffer weiterverfolgen. In dem neuen Bundesgesetz ist ein solches Verbot allerdings nicht vorgesehen und es wäre auch nicht durchsetzbar. Cannabis darf nicht in der Nähe von Kindern und Jugendlichen geraucht werden. So argumentierte die Stadtverwaltung, da Volksfeste Familienveranstaltungen sind, kann es ja sein, dass Kinder mitbekommen, wie jemand kifft. Das wäre ein Skandal. Also kam die Idee auf, einfach die Kiffer zu verbannen. Es könne ja nicht kontrolliert werden, ob in der Nähe von Menschen unter 18 Jahren Cannabis konsumiert werde. Dann müsste Kiffen überall verboten werden.

Natürlich war die CDU für dieses Verbot. Die FWG sprach sich allerdings auch dafür aus. Es ist durchaus zynisch, sich frei zu nennen und dann die Freiheit von Menschen einzuschränken. Die SPD, Linke und die Grünen hatten allerdings noch gesunden Menschenverstand. Auf Volksfesten darf auch Alkohol konsumiert werden. Ein Verbot für Cannabis folgt logisch nicht. Während die bayerische Landesregierung Regelungen erlässt, die nur juristisch, sondern auch moralisch höchst fragwürdig sind, hat der Stadtrat in Kaiserslautern noch verstanden. So ist kiffen auf den Wiesn verboten.

Ein Beitrag von Simon Hanf