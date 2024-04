Bild: su/Archiv

Kein Gras auf den Wiesn. Die bayerische Regierung hält den sinnlosen Krieg den Cannabis weiter aufrecht. Mehr als einen Pyrrhussieg erreichen sie damit jedoch nicht.

Cannabis ist legal, jedoch nicht in Bayern. So oder so ähnlich lässt sich die Haltung der bayerischen Regierung gegen Cannabis aufrechterhalten. So möchte die Landesregierung Cannabis auf dem Oktoberfest verbieten. Dies berichtet t-online.de. Ebenfalls plant die Staatsregierung auch ein Konsumverbot im Englischen Garten in München. Grundsätzlich können Biergärten und Außengelände von Gaststätten zu solchen Verbotszonen erklärt werden. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) berichtet über den Plan: “Ziel ist natürlich, den Konsum unattraktiv zu machen”. Die Ministerien prüfen, inwieweit sie den Krieg gegen Cannabis fortsetzen können. Es gibt in Deutschland bereits Sperrzonen für Alkohol, solche sind auch für Cannabis denkbar. Laut dem Staatskanzleichef könnte eine Lösung sein, “beispielsweise für Volksfeste oder für das Oktoberfest, wie ja auch von der Branche erwartet wird”, meinte Herrmann.

Dass auf den Wiesn bereits in der Vergangenheit gekifft wurde, scheint der bayerischen Landesregierung nicht bekannt zu sein. Die Obsession, mit der gegen Cannabis vorgegangen wird, ist durch keine rationale Methode zu erklären. Söder verfolgt weiter seinen Anti-Kiffer-Plan.

Ein Beitrag von Simon Hanf