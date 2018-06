Steigender Konsum und medizinischer Handlungsbedarf befürchtet.

Schon häufiger erwischte man den Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer dabei, wie er sich gegen die Veränderung im Bezug zu Marihuana äußerte. Schon die Freigabe als Medikament stieß dem Mediziner – der ebenfalls den Posten eines Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Sucht und Drogen“ bei der Bundesärztekammer innehat – bitter auf. Doch die erzwungene Beschäftigung mit der unbekannten Thematik im praktischen Gesundheitssektor ließ Erik Bodendiek erst richtig anfangen zu jammern. Nun hat sich der bekennende Cannabisfeind zusammen mit seinem ebenfalls den Posten des Vorsitzenden innehabenden Kollegen Dr. Josef Mischo erneut zum Weltdrogentag berufen gefühlt, um der global stattfindenden Legalisierung die deutsche Grenze aufzuzeigen. Aufgrund dieser ausgewählten Besetzung ist die Bundesärztekammer gegen die Legalisierung von Cannabis und warnt vor steigendem Konsum und steigendem Bedarf von medizinischen Behandlungen, obwohl trotz maximaler Jagd auf Konsumenten immer mehr Minderjährige zum Kiffen kommen.

Man dürfe Cannabis nicht verharmlosen, empfahlen die beiden Vorsitzenden zum Weltdrogentag am 26. Juni in Berlin, um dazu noch gute Gründe zu nennen, warum eine Freigabe von Cannabis für Erwachsene fatale Folgen auf den Rest der Gesellschaft hätte. Gleich die gesamte Bundesärztekammer macht sich deshalb auch auf politischer Ebene stark, die Gefahren zu definieren, welche drohten, würde Hanf nicht länger verboten sein. Eine Legalisierung würde die gesundheitlichen Gefahren verharmlosen und damit zu mehr Konsumenten führen, welche auf kurz oder lang eine medizinische Behandlung benötigten, wird in einer Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags aufgeführt.

Weder werden die Aussagen mit wissenschaftlichen Ergebnissen untermauert, noch bemerkt die BÄK, dass trotz des derzeitigen Großaufgebots an Polizeibeamten selbst keine erfolgreiche Eindämmung des Konsums unter Jugendlichen stattgefunden hat. Die aktuellen Zahlen der Kriminalstatistik aus Niedersachsen beweisen erneut den gegenteiligen Trend unter Heranwachsenden, gegen den keine Polizeigewalt in der vergangenen Dekade etwas anrichten konnte. Auch aus diesem Grund ist es besonders wundersam, weshalb die vorsitzenden Mediziner einer Arbeitsgruppe namens „Drogen und Sucht“ sich nur erneut auf bereits häufig widerlegte Schauermärchen stürzen, anstatt die gesundheitlichen Aspekte der vielseitig einsetzbaren Hanfpflanze endlich ein wenig mehr Wert schätzen zu lernen.

Ausstiegsdroge, Medikament, weniger schädlich als Alkohol – das ist Cannabis, legal oder nicht!