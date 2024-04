Foto:Su/Archiv

Cannabis ist jetzt legal. Das ist kein Aprilscherz. Jetzt sind jeden Tag 24/7 420 in Deutschland. Lasst uns gemeinsam feiern.

Eine pathetische Schrift zur Feier des Tages. Die Bundesregierung hat jetzt offiziell Cannabis legalisiert. Wir haben es geschafft, der erste Schritt auf dem Weg zum komplett legalem Cannabis wurde geschafft. Alle Cannabiskonsumenten können jetzt aufatmen und durchziehen. Keine Panik mehr, wenn man an einer Polizeistreife vorbeikommt. Keine Angst mehr vor dem Jugendamt, wenn man am Feierabend eine Tüte anzündet. Keine Angst mehr, den Führerschein zu verlieren, nur weil man am Vorabend gekifft hat.

Hurra Hurra, die Legalisierung ist da! Der Bundestag hat endlich Cannabis legalisiert und ab jetzt dürfen wir endlich legal kiffen. Nach über 22 Jahren Hanfjournal, nach etlichen Jahren Guerilla Growing und 95 Jahren Prohibition haben wir es als Cannabisszene endlich geschafft. Deutschland geht damit als drittes Land in die Geschichte ein, welches Cannabis re-legalisiert hat. Das ist ein Grund zu feiern. Lasst uns gemeinsam einen Joint, oder auch zwei, oder drei anzünden. Wir danken allen unseren Lesern, allen Cannabisaktivisten, den Legalisierern und allen anderen, die Teil dessen waren, was nun Realität wurde. Die kopernikanische Wende wurde nun auch in Deutschland eingeleitet. Vielen Dank, und wir freuen uns auf viele weitere Jahre. 420 for ever.

Ein Beitrag von Simon Hanf