Hurra Hurra, die Legalisierung ist da! Der Bundestag hat endlich Cannabis legalisiert und ab dem ersten April dürfen wir endlich legal kiffen. Nach über 22 Jahren Hanfjournal, nach etlichen Jahren Guerilla Growing und 95 Jahren Prohibition haben wir es als Cannabisszene endlich geschafft. Deutschland geht damit als drittes Land in die Geschichte ein, welches Cannabis re-legalisiert hat.

Jeder Mensch kann im Sinne der eigenen Drogenmündigkeit selbst entscheiden, was er mit seinem Körper macht. Unser Grundgesetz garantiert nach Art. 2 (1) “Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt”. Dies gilt eindeutig für Cannabis. Wenn ein Mensch Cannabis konsumiert, schadet er allerhöchst sich selbst. Es ist eine freie Entscheidung des Bürgers, was er mit seinem Körper machen möchte. Dies hat unsere Bundesregierung endlich auch realisiert. Nachdem die Schreckensherrschaft der CDU nach 16 Jahren beendet wurde, hat die liberale Drogenpolitik gesiegt. Die Legalisierung war somit kein Aprilscherz, sondern wurde tatsächliche Realität und der Kampf, den wir alle gekämpft haben, hat sich gelohnt.

Erste Schritte

Wir können uns nun am 1. April ganz entspannt eine Tüte drehen oder den Verdampfer zücken, ohne Sorge zu haben, eingebuchtet zu werden. In persönlicher Sache, ich Simon Hanf habe am 8. November 2021 meinen ersten Artikel im Hanfjournal publiziert. Er trug den Titel “Drogenpolitik braucht kopernikanische Wende”. Im Anlass dessen möchte ich nochmal hier mein Fazit von damals wiedergeben:

“Es ist Zeit für die kopernikanische Wende in der Drogenpolitik und wenn die Regierung nicht handelt, muss die Bevölkerung anfangen zu handeln. Aktivismus ist legal. Wer nicht mehr kriminalisiert werden möchte, muss etwas dafür tun. Es bringt nichts darauf zu warten, dass andere handeln oder dass die neue Regierung das schon machen wird. Nein! Gerade jetzt, wo wir eine offene und moderne Regierung haben könnten, ist es Zeit mit Fakten zu argumentieren. Dank des Cannabis-Aktivismus über die letzten Jahrzehnte ist dieses Thema so hoch angesehen. Jetzt muss das auch für alle anderen Drogen getan werden.

Es geht hier nicht um Spaß, es geht um Menschen, die jeden Tag im Gefängnis verbringen, mehr verzweifeln anstatt eine Therapie und die Hilfe zu bekommen, die diese Menschen brauchen. Familien werden zerstört. Menschen sterben. Wir müssen jetzt handeln. Werdet aktiv und leitet die kopernikanische Wende der Drogenpolitik ein.” Ich stehe nach wie vor hinter dem, was ich damals gesagt habe.

Zu dem damaligen Zeitpunkt war die Ampel noch nicht an der Macht und die Cannabislegalisierung lag noch in weiter Ferne. Jetzt wirkt das ganze surreal, dass es tatsächlich so weit ist. Cannabis wird nun endlich legal und ich bin dankbar, dass ich Teil dieser Bewegung bin. Wir danken allen unseren Lesern, allen Cannabisaktivisten, den Legalisierern und allen anderen, die Teil dessen waren, was nun Realität wurde. Die kopernikanische Wende wurde nun auch in Deutschland eingeleitet. Vielen Dank, und wir freuen uns auf viele weitere Jahre.

Ein Beitrag von Simon Hanf