Drogenpolik braucht kopernikanische Wende

Die (deutsche) Drogenpolik braucht eine kopernikanische Wende

eine Kolumne über die deutsche Drogenpolitik von Simon Hanf

Die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Dieses Axiom,

welches sich bereits im 16Jhd. durch Kopernikus verifizierte, kennt heute jedes kleine Kind. Kant

hat diesen Begriff genommen, und auf die Philosophie übertragen. Unser (Kämpfer für die Rechte

von Drogenkonsumenten) Credo lautet “Nicht die Prohibition rettet Menschenleben, sondern die

Aufklärung!” Dieses Credo ist ein Axiom! Das Problem, es weiß noch nicht jedes Kind. Es wird Zeit,

die kopernikanische Wende in der Drogenpolitik zu etablieren.



“In Oslo wurde der diesjährige Friedensnobelpreis der philippinischen Journalistin Maria Ressa

zugesprochen. Mit dieser Ehrung soll das unabhängige Engagement der Medien im Kampf gegen

drogenpolitische Menschenrechtsverletzungen gestärkt werden.” (Quelle. Schildower Kreis)

Dies zeigt wie aktuell dieses Thema ist und welches Leid der Krieg gegen die Drogen verursacht.

Jeden Tag werden Menschen wegen Besitz von geringen Mengen verurteilt, Familien zerrissen

und gesamte Existenzen zerstört. In Deutschland! Hier werden täglich Menschenrechte mit Füßen

getreten. Vom Familienvater, der einen Joint zum Freiabend raucht, vom Manager, der einige Lines

Koks zieht, um 48 Stunden durchzuarbeiten bis hin zum obdachlosen Drogensüchtigen. Alle diese

Menschen müssen in ständiger Angst schweben verurteilt zu werden.

Wir in Deutschland zerstören Familien und stecken kranke Menschen in Gefängnis. Im ICD-10

F10-19 sind sämtliche Substanzbezogene Süchte klassifiziert.

“Nach Hochrechnungen des Epidemiologischen Suchtsurveys aus dem Jahr 2018 sind in

Deutschland 309.000 Personen abhängig von Cannabis, eine Kokainabhängigkeit liegt bei 41.000

und eine Amphetamin-Abhängigkeit bei 103.000 Personen vor (Quelle:

https://www.dhs.de/suechte/illegale-drogen/zahlen-daten-fakten). Das sind über 450.000 Menschen, die de facto krank sind und Angst haben müssen, dafür ins Gefängnis zu kommen.

“Insgesamt ist bei 44 Prozent der 41.896 erfassten Inhaftierten für den Stichtag 31.03.2018 eine stoffgebundene Suchtproblematik (Abhängigkeit und Missbrauch nach den Kriterien der WHO ICD-

10) zum Zeitpunkt des Haftantritts festzustellen.”

(Quelle: https://www.drogenbeauftragte.de/assets/Service/DSB_2019_mj_barr.pdf)



“Drogenkriminalität ist keine Bagatelle, sondern schafft unermessliches Leid, brutale Gewalt und ist

die Basis für viele weitere Delikte der organisierten Kriminalität.” (Quelle:

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/deutschland-drogen-rauschgiftkriminalitaet-100.html)

Das letzte Zitat, klingt m.E. sehr schön. Doch von wem kommt dieses Zitat? Von unserer allseits

geschätzten Drogenbeauftragten Daniela Ludwig. Richtig; Frau Ludwig hat erkannt, dass die

Drogenkriminalität die organisierte Kriminalität stärkt, Menschenleben ruiniert und für Tote sorgt.

Anstatt dass sie bzw. die Bundesregierung auf Aufklärung setzt, werden weiter Menschen die eine

Therapie brauchen inhaftiert. Dies muss aufhören. Ein Mensch der von Amphetamin abhängig ist,

braucht häufig über einem Gramm am Tag. Die geringe Menge sind jedoch nur 0,2g. Selbst für

Menschen, die nicht abhängig sind, ist dieser Wert lächerlich. Begibt man sich um Dealer seines

Vertrauens und bittet ihn um 0,19g Amphetamin, wird der einen nur auslachen. Es ist quasi

unmöglich eine solche Menge überhaupt zu erwerben. Es läuft beim Besitz von Amphetamin

zweifelsohne auf eine nicht mehr geringe Menge hinaus.



Die ist bei fast allen Drogen der Fall. Die einzige Droge, bei der die geringe Menge noch erreicht

werden kann, ist Cannabis. Ich könnte den ganzen Tag noch so weiter machen. Der ein oder andere Leser wird sich über die Menge an Quellen in diesem kurzen Text wundern, doch das ist erst der Anfang. Dies ist nur eine

kleine Übersicht, um zu bestätigen, dass ich das Ganze nicht aus der Luft gezogen habe, sondern

dass das auf Fakten basiert. Jetzt für alle, die eifrig nicken und mir zustimmen und auf die Regierung schimpfen, der Aufruf zu handeln. Wer was ändern will, muss aktiv werden. Ihr wollt nicht mehr kriminalisiert werden, dann werden aktiv. Schreibt Politiker an. Sagt ihnen euere Meinung. Sagt, was euch an der aktuellen Politik stört.

Geht auf die Webseiten der einzelnen Partei und schreibt sie an. Keine Beleidigungen, sondern

Fakten. Unterstützt den DHV, den Schildower Kreis. Unterschreibt Petitionen. Mobilisiert euren

Umkreis. Werdet aktiv.



Es ist Zeit für die kopernikanische Wende in der Drogenpolitik und wenn die Regierung nicht

handelt, muss die Bevölkerung anfangen. Aktivismus ist legal. Wer nicht mehr kriminalisiert werden

möchte, muss etwas dafür tun. Es bringt nichts darauf zu warten, dass andere handeln oder dass

die neue Regierung das schon machen wird. Nein! Gerade jetzt wo wir eine offenere und moderne

Regierung haben könnten ist es Zeit mit Fakten zu argumentieren. Dank dem Cannabis-Aktivmus

über die letzten Jahrzehnte ist dieses Thema so hoch angesehen. Jetzt muss das für alle anderen

Drogen auch getan werden.

Es geht hier nicht um Spaß, es geht um Menschen, die jeden Tag im Gefängnis verbringen, mehr

verzweifeln anstatt eine Therapie und die Hilfe zu bekommen, die diese Menschen brauchen.

Familien werden zerstört. Menschen sterben. Wir müssen jetzt handeln. Werdet aktiv und leitet die

kopernikanische Wende der Drogenpolitik ein.

