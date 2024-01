Thailand will Cannabis wieder verbieten. Die neue konservative Regierung möchte zurück in die Prohibition.

Thailand war das erste asiatische Land, welches den Freizeitkonsum von Cannabis entkriminalisierte. Jetzt könnte die neue Regierung für eine Kehrtwende in der thailändischen Drogenpolitik sorgen. Dies berichtet Focus. Es ist eine konservative Regierung an der Macht, die am Dogma der Prohibition festhält. Nach nur 18 Monaten könnte es nun wieder Gefängnisstrafen für Cannabiskonsumenten geben. Lediglich soll nur die medizinische Anwendung mit Cannabis erlaubt bleiben.

Für Verstöße sind drakonische Strafen geplant. Von hohen Geldstrafen bis hin zu Gefängnis Aufenthalten. Eine vollkommen überzogene Strafe für Menschen, die ihre Persönlichkeit mit Cannabis frei entfalten wollen. “Der thailändische Premierminister Srettha Thavisin hatte schon im September gesagt, dass seine Regierung die Cannabis-Gesetze „korrigieren“ will so FOCUS. Erstmals sollen Werbung sowie Marketing für THC-Produkte verboten werden. Es sei nie die Intention gewesen, dass Thais und Touristen Öffentlich kiffen dürfen. Der ehemalige Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul meint: „Wir haben immer betont, dass Cannabis und seine Rohstoffe nur für medizinische Zwecke und die Gesundheit genutzt werden sollten“, sagt er.

In Thailand haben viele Menschen von dem Cannabis-Boom profitiert. Nun könnte es das Ende für die Cannabisindustrie bedeuten. Eine Unternehmerin aus Bangkok bezeichnet das Vorhaben der Regierung als “Kurzschlussreaktion”. Es ist keine rationale Grundlage in einer solchen Entscheidung zu finden. Damit würde Thailand nach nur so kurzer Zeit einen fatalen Rückschritt durchführen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken