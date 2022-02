Erstes asiatisches Land entkriminalisiert Cannabis

Thailand entkriminalisiert Cannabis für die Freizeit



Thailand entkriminalisiert als erstes asiatisches Land Cannabis für den Freizeit-Gebrauch. Nachdem das Land 2018 als erstes Land auch die Legalisierung von medizinischem Cannabis eingeführt hat, soll nun auch Cannabis-Konsum in der Freizeit erlaubt werden. Nach den neuen Regelungen darf man Cannabispflanzen zu Hause für den persönlichen Gebrauch anbauen. Aber nur wenn die Genehmigung der örtlichen Behörden eingeholt worden ist. Wer jedoch Cannabis zu kommerziellen Zwecken verwenden möchte, muss weitere Lizenzen beantragen. Nun wird das Gesundheitsministerium dem Parlament einen weiteren Gesetzesentwurf vorlegen, in dem die Regularien für die Cannabis-Produktion und die kommerzielle Nutzung festgehalten werden. Nachdem dies im amtlichen Königlichen Amtsblatt veröffentlicht worden ist, tritt die neue Verordnung nach 120 Tage in Kraft. Der Premierminister Wissanu Krea-ngam erwähnte, dass der Gesetzesentwurf auch noch in ein endgültiges Gesetz umgewandelt werden muss. Das Gesetz soll bereits im April 2022 in Kraft treten. Zudem wird auch über die Einführung des sogenannten „Cannabis-Sandbox“ diskutiert. Dies soll Cannabis-Touristen über 20 Jahren gestatten Cannabis in zugelassenen Gebieten zu konsumieren.

