Erster Anfall seit über 300 Tagen die direkte Folge.

Laut kürzlich veröffentlichter Zahlen aus dem Internationalen Suchtstoffkontrollamt der UN ist England Exportweltmeister von medizinischem Cannabis im Jahr 2016 gewesen. Dennoch ist der Einsatz der Substanz im Vereinigten Königreich selbst heute noch verboten, da kein sichtbarer therapeutischer Nutzen festgestellt werden könne. Nun wurde einer Mutter die Medizin ihres Kindes am Flughafen Heathrow weggenommen, welche diese sich in Kanada mithilfe von Ärzten verschreiben ließen. Nachdem die Cannabismedizin eines Minderjährigen am Flughafen vom Zoll entwendet wurde, erlitt der betroffene Zwölfjährige seinen ersten Epilepsieanfall seit über 300 Tagen.

Teils mit Tränen in den Augen sollen die Zollbeamten ihre Pflicht erfüllt haben, als sie Charlotte Caldwells Sohn Billy seiner medizinischen Cannabisölvorräte erleichterten, die dieser am Montag zusammen mit seiner Mutter aus Kanada mit nach England brachte. Für sechs Monate hätten die von kanadischen Ärzten verschriebenen Hanfmedikamente ausgereicht, um den zwölfjährigen Epilepsiepatienten vor seinen schweren Krampfanfällen zu schützen. Seit 2016 hatte seine Familie gute Erfahrungen mit den natürlichen Medikamenten machen können, als in den USA erstmals an ihn Cannabisöl abgeben wurde. Daraufhin erhielt der bis zu einhundert Krämpfe am Tag erleidende Junge aus Nord Irland die erste Ausnahmegenehmigung für den Einsatz von Cannabis im Vereinigten Königreich, welche ihm das britische Innenministerium in Form des Home Office durch Druck auf seinen praktizierenden Arzt jedoch wieder absprach. Aus diesem Grund reiste die Familie nach Kanada und besorgte sich die am Flughafen Heathrow beim Zoll deklarierte Menge an Cannabisöl, damit Billy weiterhin ohne Anfälle tatsächliche Entwicklungschancen in der Heimat besitzt. „Ohne die Medizin werden die Anfälle zurückkehren und Billy ist dem Tod geweiht“, sagte seine Mutter auf einer sofort einberufenen Pressekonferenz, auf der acht weitere Familien mit ähnlichen Fällen Unterstützung boten. „Es ist eine Sache, einem Kind wichtige Medizin zu verwehren, aber eine ganz andere, bereits verfügbare Medikamente mit Gewalt wieder zu entwenden“, fügte Mrs. Caldwell ihrer deutlichen Mahnung hinzu.

Um 01:00 Uhr Dienstagnacht soll Billy sodann seinen ersten Anfall seit über 300 Tagen erlitten haben, den die Familie auf einer Facebook-Gruppe teilte, um das Parlamentsmitglied Nick Hurd schnellstens zu einem Umdenken zu bewegen. In einem TV-Interview am Morgen des gleichen Tages wies seine Mutter daraufhin erneut auf die Schieflage der gesetzlichen Handlungen hin: „Ein Minister, der keine medizinischen Qualifikationen besitzt, hat die Anti-Epilepsie-Medikation meines kleinen Sohn gestoppt. Es gibt keinen Arzt in unserem oder einem anderen Land auf der Welt, der dieses Verhalten an den Tag legen würde, weil eine derartige Handlung eindeutig gegen das medizinische Protokoll verstößt.“

In vielen Ländern Südamerikas haben vergleichbare Fälle sogleich gegen das allgemeine gesellschaftliche Gerechtigkeitsgefühl verstoßen und sorgten letztendlich für eine schnelle Legalisierung von dringend benötigter Cannabismedizin.

In Billys Fall ginge es dabei sogar nur um CBD …