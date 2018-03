Überraschende Zahlen aus dem Internationalen Suchtstoffkontrollamt der UN.

Auch in England heizen sich derzeit die Diskussionen über eine Cannabisfreigabe und die medizinische Nutzung der natürlichen Pflanzensubstanzen auf. Ähnlich wie in Peru sorgt auch im Königreich erst das unerträgliche Leid an schwerster Epilepsie erkrankter Kinder für eine veränderte Wahrnehmung der Jahrtausende alten Heilpflanze, was zu kürzlich veröffentlichten Zahlen aus dem Internationalen Suchtstoffkontrollamt der UN zeitlich gut passt. England ist Exportweltmeister für medizinisches Cannabis, während der Einsatz im United Kingdom aufgrund des nicht sichtbaren therapeutischen Nutzens als verboten gilt.

Mehr als verdoppelt hat sich die Produktion medizinischen Cannabis in England im Jahr 2016, womit man Kanada auf den zweiten Platz verdrängte. Insgesamt sollen 95 Tonnen an legalem Marihuana hergestellt worden sein, welche die kanadische Produktionsmenge von 80,7 Tonnen überflügelte und somit alleine den Anteil von fast 45 Prozent des weltweit gehandelten Medizinalhanfs 2016 ausmachten. Mit 2,1 Tonnen exportiertem Marihuana schiebt sich England in diesem Jahr nicht nur als Produzent an die Spitze, sondern nimmt auch den Exportweltmeistertitel in Empfang, da mit ungefähr 67,7 Prozent des abgedeckten Welthandels die zweitplatzierten Niederlande mit nur 16,4 Prozent weit abgeschlagen stehen gelassen werden. Kanada war überraschenderweise gerade einmal für legalen Marihuanahandel in Höhe von unter 100 Gramm auf dem globalen Markt im Jahr 2016 verantwortlich. Ein Großteil der englischen Produktion sei laut Branchensprechern in die Herstellung sowie Entwicklung von Sativex- und Epidiolex-Medikamenten von GW Pharmaceuticals geflossen, ebenso wären aber große Mengen für Forschungszwecke und weitere Produktentwicklungen benötigt worden. Die Zahlen für das folgende Jahr 2017 sind nach Prognosen auch schon wieder in kanadischer Hand, da nur Auora Cannabis schon Einnahmen von 2,5 Millionen Dollar alleine im letzten Quartal von 2017 aus deutschen Apotheken mit getrocknetem Marihuana schlagen konnte.

Mit einem auf mittlerweile 33000 Personen geschätzten Cannabispatientenstamm hierzulande – Tendenz steigend – dürfte in den kommenden Jahren aber auch wieder für den von der UN ermittelten Exportweltmeister England ein ordentlicher Anteil abfallen, auch wenn schwer kranke Kinder im eigenen Königreich weiterhin der Gesundheit wegen nach Holland fliehen müssen – solange es die Familienfinanzen erlauben.