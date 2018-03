Briten zweifeln mehr denn je am Cannabis-Verbot

Das Schicksal eines kleinen Jungen erregt die Öffentlichkeit Großbritanniens

Nachdem das Britische Parlament vorletzte Woche die Lesung des Gesetzesentwurfs zur Legalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken boykottiert hatte, rückt das traurige Schicksal des sechsjährigen Alfie Dingley immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Alfie leidet unter einer seltenen Form der Epilepsie (PCDH 19) mit bis zu 30 Krampfanfällen täglich(!). Alle Versuche der Ärzte, den zunehmenden körperlichen Verfall des Jungen mit zugelassenen intravenös verabreichten Steroiden zu stoppen, misslangen, und so ergriffen die Eltern den letzten Strohhalm und setzten Cannabisöl als Therapeutikum ein. Der Effekt war wie ein Wunder für die kleine Familie, denn Alfies Anfälle nahmen in Anzahl, Dauer und Schwere erheblich ab.

Doch leider hat dieses Wunder einen Haken: Cannabisöl ist in Großbritannien rundweg verboten. Um einer Gefängnisstrafe von bis zu 14 Jahren und dem Entzug des Sorgerechts zu entgehen, flüchteten Mutter Hannah Deacon und Vater Drew Dingley mit Alfie im September letzten Jahres in die Niederlande, um dort die Behandlung mit Cannabisöl fortzusetzen. Doch das Glück des verbesserten Gesundheitszustands des Jungen währte nur so lange, wie die Ersparnisse der Familie reichten. Anfang Februar mussten die Eltern mit ihrem Sohn aus Geldmangel nach Großbritannien heimkehren und die Therapie mit Cannabis aussetzen.

Nach der Rückkehr ist es nun das zweite Mal, dass Alfie als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nun hängt der kleine Mensch wieder am Tropf und ist weit davon entfernt, auch nur ansatzweise ein normales Leben zu führen. Die Ärzte gehen davon aus, dass Alfies junger Körper die Strapazen der aussichtslosen Therapie mit zugelassenen Medikamenten dauerhaft nicht verkraften wird.

Die verzweifelte Mutter appellierte in einem Video an das Innenministerium und Premierministerin Theresa May, endlich Herz zu zeigen und das unnötige Leiden ihres Söhnchens mit einer Ausnahmegenehmigung zu beenden. Das Verbot von Cannabis zu medizinischen Zwecken in Großbritannien sei das Todesurteil für Alfie. Vor allem sei aber das Innenministerium in der Pflicht, das gegebene Wort zu halten und schnell und unbürokratisch zu prüfen, inwieweit Englands einzig bekannter PCDH-19-Patient zumindest für eine legale medizinische Cannabis-Studie in Frage kommt.

Das Schicksal des kleinen Alfie und die wachsende öffentliche Empörung über die Verweigerung der konservativen Regierung, das Verbot von Medizinalhanf zu lockern, bringen erhebliche Bewegung in die Debatte. Die selbstgefällige politische Elite der beiden großen Volksparteien rückt mit jedem Tag der Untätigkeit mehr ins Abseits. Denn insbesondere das Quälen von Kindern ist auch in Großbritannien ein unverzeihliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit.