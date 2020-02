Bald auch „Big in Japan“?



Um den nicht berauschenden dafür aber gesundheitsfördernden Wirkstoff aus der Hanfpflanze Cannabidiol besteht derzeit nicht nur ein großer Hype, sondern auch viel Ungewissheit. Ist CBD in Nahrungsergänzungsmitteln als Novel Food zu verstehen, auch wenn man nach Ansichten sich damit beschäftigender Rechtsanwälte eigentlich keinen Grund findet, oder gehört der von der WHO als unbedenklich eingestufte Wirkstoff zu einer bedenklichen Stoffgruppe, die aus Geschäften verbannt gehört. Sicher ist, dass CBD in der Therapie gewisser Krankheiten hilfreich eingesetzt werden kann, und dass viele Menschen aus allen Altersklassen auf die spürbaren Effekte schwören. Dennoch warnt die deutsche Verbraucherzentrale vor dem Gebrauch und hiesige Händler der gefragten Produkte müssen sich mittlerweile vor drakonischen Strafen fürchten. Im entfernten Japan, wo Cannabis insgesamt keinen guten Ruf besitzt und nur wenige Menschen über die vielen praktischen Einsatzfähigkeiten des natürlichen Rohstoffs informiert sind, hat sich jetzt ein Pionier auf den Markt getraut, um sich im Land der aufgehenden Sonne für eine fachgerechte Versorgung mit Cannabidiol in der gesetzestreuen Bevölkerung zu kümmern. CBD geht um die Welt.



Wie Sumikai – das Magazin rund um Japan – am 30.01.2020 meldete, wird Anfang Februar das erste Fachgeschäft für CBD auf der japanischen Insel in Tokio im Stadtteil Harajuku eröffnen und dort neben dem Handel mit den legalen Produkten auch Platz für geselligen Austausch in einem Café bieten. Das auf den Namen HealthyTOKYO getaufte Geschäft bietet ab der Eröffnung sodann CBD-Öl mit einem komplett abhandenen THC-Gehalt an und wird Kosmetika und Cremes sowie Süßigkeiten und Getränke für die interessierte Kundschaft parat halten. Das Angebot soll unter anderem veganen Käsekuchen, Montblanc und Tortenschokolade sowie glutenfreie Lasagne beinhalten, sodass Besucher sich während ihrer Nahrungsaufnahme auch mit CBD versorgen können. Selbst Matcha-Tee oder Kaffee dürfen dort mit Cannabidiol-Öl versetzt werden, sodass diesem Genuss auch ein gesundheitsfördernder Aspekt hinzugefügt wird. Die im Gegensatz zu Deutschland offensichtlich geklärte Gesetzeslage in Nippon macht es hierbei aber nötig, dass kein einziger Restanteil von dem für die Rauschwirkung von Cannabis verantwortlichem Tetrahydrocannabinol in den verwendeten Ölen enthalten sein darf, um längerfristig auf dem Markt zu bestehen und nicht mit der dort agierenden Staatsmacht in Konflikt zu geraten. Das ab Februar in Japan verwendete CBD-Öl wird dennoch auf natürlichem Wege gewonnen und scheint in dem hippen Stadtteil Tokios ein willkommenes Neuangebot für alle aufgeschlossenen Besucher.



Hierzulande müssen dagegen selbst Ärzte der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin Jahre nach der Einführung der CBD-Produkte im Einzelhandel noch explizit darauf hinweisen, dass weder die geringen Anteile der enthaltenen Wirkstoffe für Nebenwirkungen sorgen können, noch dass Cannabidiol in irgendeiner Weise als Droge verstanden werden kann, weshalb die Warnungen der beunruhigten Verbraucherzentrale unbegründet erscheinen.



Verkaufsverbote, sich häufende Razzien in Hanffachgeschäften und geforderte Gefängnisstrafen für unterschiedliche Händler jetzt umso mehr.

