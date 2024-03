Frank-Walter Steinmeier hat keine Zeit, das Gesetz zur Teilfreigabe von Cannabis zu unterschreiben

Illustration: marker

Von Sadhu van Hemp

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier chillt gerade im Urlaub und lässt seine Amtsgeschäfte für zwei Wochen ruhen. Doch keine Bange, der Bundesgrüßaugust wird vertreten – und zwar vom Oberhaupt der Länderkammer. Das Glück will es, dass dieser Vertreter nicht aus Bayern, sondern aus dem hohen Norden kommt, wo die bundesdeutschen Menschen landschaftsbedingt etwas mehr Weitblick haben und entspannter auf das Leben der anderen schauen.

Während also das gute alte Steinmeierchen die Seele baumeln lässt, muss jemand anderes ran. Und so wird die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und amtierende Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig die Urlaubsvertretung übernehmen und den Laden zu schmeißen.

Eine Aufgabe der SPD-Politikerin ist unter anderem, das Cannabis-Gesetz abzuzeichnen. Dieser formelle Akt wird aber nicht im Bundespräsidialamt im Schloss Bellevue stattfinden, sondern in Manuela Schwesigs Amtsstube in Schwerin. Der Kurier mit den Dokumenten aus Berlin wird heute zur Mittagsessenzeit erwartet – und wenn nichts Unvorhergesehenes (Lockdown, Bauernproteste) die Hilfsbundespräsidentin von der Unterzeichnung abhält, tritt am 1. April das Cannabis-Gesetz in Kraft.

Was die verfassungsrechtliche Prüfung des Ampelvorhabens durch das Bundespräsidialamt ergeben hat, wurde bislang nicht mitgeteilt. Aber es ist wohl davon auszugehen, dass man dort keine entsprechenden Bedenken geltend gemacht hat. Somit gibt es für Manuela Schwesig, die sich vom CanG alles andere als begeistert gezeigt hat, keinen Grund, die Unterschrift zu verweigern. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungssprecher Andreas Timm verdeutlichte dies noch einmal gegenüber dem SPIEGEL: „Es geht nicht um die persönliche Position der Bundesratspräsidentin, sondern um die Frage, ob das Gesetz nach den Vorschriften des Grundgesetzes zustande gekommen ist.“

UPDATE: Manuela Schwesig hat am frühen Nachmittag brav unterschrieben, und der Osterhase bringt am Montag die Teilfreigabe von Haschisch und Marihuana!