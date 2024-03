Bild: su/Archiv

CDU: Steinmeier soll das Cannabis-Gesetz stoppen. Der Fanatismus der Union ist absolut grenzenlos.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, fordert Bundespräsident Steinmeier dazu auf, das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung nicht zu unterzeichnen. Dies berichtet das ZDF. “Das Gesetz sollte nach der chaotischen Debatte der letzten Wochen vorerst gestoppt werden. Dafür ist es noch nicht zu spät.” sagte Sorge. Er fanatiert weiter: “Wir appellieren an den Bundespräsidenten, das Cannabis-Gesetz nicht zu unterzeichnen. Zu groß ist die einstimmige Kritik sämtlicher Justiz- und Innenminister der Länder.”

Der Bundesrat hat trotz aller Widrigkeiten dem Gesetz zur Cannabislegalisierung zugestimmt. Cannabis wird nun, aber am 1. April in Deutschland “legal” sein. Die CDU/CSU ist weiterhin verblendet und besessen dieses Gesetz zu verhindern. Jetzt auch über einen Appell an den Bundespräsidenten welcher das Gesetz noch final unterzeichnen muss. Der Legalisierung ist durch, die dogamtischen Kräfte sind gescheitert! Jetzt noch zu versuchen, die Legalisierung durch so perfide Methoden zu verhindern, ist undemokratisch. Steinmeier wird, sofern er sich als Demokrat erachtet, dieses Gesetz auch unterzeichnen.

“Die jetzige Drogenpolitik ist auf jeden Fall bei Cannabis klar gescheitert”, sagte Lauterbach klar. Die Entscheidung, Cannabis zu legalisieren, war eine der wichtigsten Entscheidungen dieser Legislaturperiode. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist klar für eine Legalisierung. “Sie war immer da. Die Entkriminalisierung muss der Einstieg sein, dass wir uns um Suchtprävention kümmern und, dass wir den kriminellen Strukturen das Geschäftsfeld entziehen.” Die Legalisierung ist endlich da.

Ein Beitrag von Simon Hanf