Medizinisches Cannabis: In diesen Städten geht es am einfachsten. Das Ergebnis war überraschend. Berlin, Köln und Hamburg lehnten eher ab. Düsseldorf, Münster und Bonn waren deutlich offener für Cannabis. Ein Bundesweiter Ärzte-Check hat herausgefunden, in welchen deutschen Städten man am einfachsten an medizinisches Cannabis kommt. Dazu führt das börsennotierte Unternehmen Cantourage, eine Befragung mehrerer Ärzte durch. Dies berichtet die Frankfurter-Rundschau.

Das Ergebnis war eher ernüchternd. Von den knapp 400 befragten Hausärzten antworteten 185 gar nicht und 158 meinten, dass eine Therapie mit Cannabis für sie nicht in Frage käme. Nur 27 Ärzte standen dem Thema offen gegenüber. Die Verteilung der Ärzte war auch eher überraschend.

Stadt Angenommen Abgelehnt Düsseldorf 4 3 Münster 4 7 Bonn 3 7 Bremen 3 4 Dortmund 2 7 Köln 2 6 Leipzig 2 7 Berlin 1 10 Bielefeld 1 8 Bochum 1 11 Essen 1 7 Frankfurt 1 10 München 1 10 Nürnberg 1 9 Dresden 0 9 Duisburg 0 6 Hamburg 0 6 Hannover 0 14 Stuttgart 0 6 Wuppertal 0 11

Das Ergebnis war ist sehr ernüchternd. Viele Ärzte lehnen eine Behandlung mit Cannabis ad hoc ab. Wenn man das Glück hat, einen cannabisfreundlichen Arzt gefunden zu haben ist das erst der erste Schritt. Die Krankenkassen lehnen viele der Anträge für medizinisches Cannabis ab. Es sind viele weitere Verbesserungen für Cannabis als Medizin notwendig.

Ein Beitrag von Simon Hanf

