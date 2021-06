„Cannabis als Medizin: Warum weitere Verbesserungen notwendig und möglich sind“

Suchtforscher fordert notwendige Verbesserungen im Umgang mit Medizinal-Cannabis







Der Suchtforscher Prof. Heino Stöver ist der geschäftsführende Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences und sieht die Entwicklung des medizinischen Cannabis in Deutschland nicht fortschrittlich. Seit 2017, der Legalisierung des Cannabis als Medizin in Deutschland, wurden laut Krankenkassendaten fast 70.000 Kostenübernahmeanträge gestellt, von denen aber nur circa 60 Prozent genehmigt wurden. Nach aktuellen Markteinschätzungen erhalten 80.000 Menschen in Deutschland eine ärztlich verordnete Cannabis-Therapie. Laut Stöver nutzt Deutschland das Potenzial nicht ausreichend aus: „Mehr als vier Jahre nach Inkrafttreten des Cannabis-als-Medizin-Gesetzes fällt meine Bilanz gemischt aus. Neben den unstrittigen, zahlreichen positiven Entwicklungen sind verschiedene, vom Gesetzgeber 2017 beabsichtigte, Veränderungen nach wie vor nicht eingetreten.“ Vor allem für Menschen aus ärmeren Verhältnissen bleibt diese Art von Behandlung verwehrt, da sie auf die Kostenübernahme der Krankenkassen angewiesen sind.

