Foto:Su/Archiv

USA will Cannabis harmloser einstufen. Cannabis ist aktuell auf Schedule-I und soll auf Schedule-III herabgestuft werden.

Die US-Regierung will Cannabis als eine weniger gefährliche Droge einstufen. Das Justizministerium hat dem Weißen Haus diesen Vorschlag übermittelt, teilte Ministeriumssprecherin Xochitl Hinojosa mit. Dies berichtete das Ärzteblatt. Cannabis wird in den USA seit 1970 auf Bundesebene als Schedule-I Substanz eingestuft. Damit ist es in der gleichen Kategorie wie Heroin, Ecstasy und LSD. Diese Kategorie ist für Substanzen, die keinen anerkannten medizinischen Nutzen haben und ein hohes Missbrauchspotenzial aufweisen. Dies ist besonders absurd, da das medizinische Potenzial von LSD ausführlich erforscht wurde.

Ab jetzt soll Cannabis als Schedule-III Substanz eingeordnet werden. Damit wäre es in der gleichen Kategorie wie Ketamin und codeinhaltigen Schmerz­mitteln. In 24 der 50 Bundesstaaten ist Cannabis bereits legal und in 14 weiteren Bundesstaaten ist der medizinische Konsum erlaubt. Auf der Bundesebene ist Cannabis allerdings weiterhin illegal. Die Herabstufung der Gefährlichkeit von Cannabis könnte Biden bei der Wahl Stimmen von jüngeren Wählern einbringen. Laut einer Umfrage des Pew-Forschungsinstituts sind 88 Prozent der US-Bürger dafür, dass Marihuana für medizinische Zwecke oder für den Freizeitkonsum legal sein sollte. Es wird allerdings noch längere Zeit brauchen, bis das weiße Haus offiziell eine Entscheidung trifft. Es bleibt zu hoffen, dass sie die kluge Entscheidung treffen und Cannabis richtig einordnen.

Ein Beitrag von Simon Hanf