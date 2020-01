Verbraucherzentrale warnt vor Cannabis-Wirkstoff CBD

Cannabidiol (CBD) in Lebensmitteln sei „alles andere als unbedenklich“

Von Sadhu van Hemp

Ganz im Sinne der Anti-Cannabis-Agenda der Bundesregierung hat sich nun der „Verbraucherzentrale Bundesverband“ (vzbv) zu Wort gemeldet und für den Hanf-Inhaltsstoff CBD eine Warnung ausgesprochen. Laut Verbraucherzentrale liegen zwar CBD-haltige Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel auf Cannabis-Basis im Trend, seien aber für die Konsumenten nicht ohne Gefahren. Die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz geförderte politische Organisation rät von dem Verzehr von CBD-Produkten ab.

In der Begründung heißt es: „Um den Hanf-Inhaltsstoff Cannabidiol (CBD) hat sich ein regelrechter Hype entwickelt“, doch sei nicht geklärt, wie riskant CBD-haltige Lebensmittel sind. So sei es mit Skepsis zu betrachten, wenn „einige Hersteller ihre Produkte als Hilfe bei Menstruationsbeschwerden, Schlafstörungen oder Depression anpreisen“. Denn „diese Produkte können gesundheitlich beeinträchtigende Mengen des psychoaktiven Stoffes Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten“.

Weiter führt die Verbraucherzentrale aus: „Zwar hat CBD im Gegensatz zu THC keine berauschende (psychoaktive) Wirkung. Es sind jedoch zahlreiche unerwünschte Effekte bekannt. (…) So kann CBD bei jedem Zehnten Schläfrigkeit und Benommenheit auslösen. Genauso häufig scheint CBD aber auch zum Gegenteil, also zu Schlaflosigkeit, Schlafstörungen und innerer Unruhe zu führen. Zudem sind Fragen zu Dosierung, Sicherheit und Wechselwirkungen noch nicht geklärt.“ Folglich sei die Sicherheit von Produkten mit CBD nicht ausreichend gewährleistet.

Überdies ist die Verbraucherzentrale der Meinung, dass die Produkte illegal im Handel sind. „CBD-haltige Lebensmittel haben keine Zulassung als neuartiges Lebensmittel“ und „dürften daher als Lebensmittel nicht verkauft werden“. Die Organisation verweist in diesem Zusammenhang auf das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Aus Sicht des BVL müssen die Anbieter, „bevor sie CBD-haltige Erzeugnisse auf den Markt bringen, entweder einen Antrag auf Zulassung eines Arzneimittels oder einen Antrag auf Zulassung als neuartiges Lebensmittel (‚Novel Food‘) stellen. Das gilt auch für Nahrungsergänzungsmittel. Zulassungen als Novel Food liegen aber bislang nicht vor. Die Produkte dürften also gar nicht verkauft werden.“

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale „ist es nicht akzeptabel, dass beispielsweise CBD-haltige Kaugummis im Verkauf sind, obwohl sie keine Zulassung haben. (…) Besonders sensible Zielgruppen wie Kinder und Jugendliche müssen geschützt werden. Bonbons, Schokolade oder Erfrischungsgetränke enthalten oft fragwürdige Hanf-Zutaten, deren Ursprung unklar ist. Zudem nutzen die Anbieter Abbildungen von Hanfblättern und Begriffe wie ‚berauschend‘, ‚high‘ oder ‚Achtung Suchtgefahr!‘, um gezielt mit dem berauschenden Image zu werben. Das halten wir für eine gefährliche Verharmlosung von Cannabis.“

Zuletzt beklagt sich der „Verbraucherzentrale Bundesverband“ über die Behörden, die in den einzelnen Bundesländern für die Zulassung zuständig sind und dadurch das Prüfverfahren der Zulassung der Cannabis-Produkte unnötig verkomplizieren und in die Länge ziehen.

Mit dieser Warnung ist die politische Dachorganisation der Verbraucherzentralen, die sich als „starke Stimme aller Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland“ versteht, ganz auf Linie jener Akteure, die den freien Handel mit Cannabis-Produkten beschränken und zu ihren Gunsten regulieren wollen. Somit kommen Zweifel auf, inwieweit sich der gemeinnützige, parteipolitisch neutrale Bundesverband der Verbraucherzentralen tatsächlich „für eine gerechte und nachhaltige Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung“ einsetzt und die „Bedürfnisse der Menschen“ in den „Mittelpunkt“ stellt.

Weit her kann es mit diesem Anspruch ja nicht sein, wenn „diese Information (über CBD) im Rahmen eines vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderten Ernährungsprojekts entstanden ist“.

