Gesetzesentwurf vor der Abstimmung

Artwork by mark marker

Nachdem im letzten Oktober der Oberste Gerichtshof in Mexiko das Verbot von Cannabis als verfassungswidrig erkannte, musste die Regierung in Mittelamerika sich den Entscheidungen der Richter beugen und daran arbeiten, den Besitz, Konsum und Anbau der Pflanze zu legalisieren. Auf den heutigen Tag – dem 23.10.2019 – hatte man seitens des Gerichtes die Frist gesetzt, an dem eine Abstimmung über die entwickelten Regeln stattzufinden habe. In den vergangenen Wochen saß man daher auf politischer Seite an der Entwicklung der bestmöglichen Gesetzesänderungen, die nun in Form eines finalen Gesetzesentwurfes zusammengefasst wurden. Nachdem man sich durch insgesamt 13 verschiedene Vorschläge wühlte, die dem Senat zur Überprüfung unterbreitet wurden, steht seit heute nun die endgültige Fassung zur Abstimmung bereit. Die Cannabislegalisierung in Mexiko steht kurz bevor.



Auch wenn der Oberste Gerichtshof eigentlich heute eine Klärung der Tatsachen verlangt haben soll, scheint die Regierung in Mexiko trotz des endlich vorhandenen finalen Gesetzesentwurfes noch ein klein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen zu wollen, bevor das Gesetz in die Tat umgesetzt wird. Eine Verlängerung der Frist scheint angepeilt, doch dies ändert rein gar nichts mehr daran, dass Cannabis in der nahenden Zukunft in Mexiko nicht länger verboten sein wird. In Mexiko beisitzt die Regierung in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit, weshalb selbst ein Aufbäumen der Opposition keinen Einfluss auf die stattfindende Veränderung haben kann. Laut Marijuana Business Daily beruht der finale Entwurf zu großen Teilen aus einem eingebrachten Vorschlag der ehemaligen Innenministerin Olga Sánchez Cordero, als diese noch im Senat tätig war. Bestimmungen aus anderen Marihuana-Reformgesetzen sind jedoch offensichtlich in die jetzt vorgelegte Fassung eingeflossen. Folgende Punkte gehören zu den Regeln der Cannabisfreigabe, die Mexiko in erste Linie einen Vorteil im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität verschaffen sollen:





Erwachsene ab 18 Jahren dürfen Cannabis für den persönlichen Gebrauch besitzen.

Mexikaner dürfen bis zu vier Pflanzen anbauen und Marihuana in lizenzierten Fachgeschäften erwerben.

Ein Cannabis-Institut, eine unabhängige Einrichtung, soll für die Erteilung von Lizenzen, die Festlegung von Potenzgrenzwerten und für die Überwachung der Umsetzung des Gesetzes verantwortlich gemacht werden.

Personen mit niedrigem Einkommen, Kleinbauern und Ureinwohner erhalten hierbei vorrangig die zu vergebenden Lizenzen für das Geschäftsfeld.

Um Sicherheiten im Umgang mit dem Rauschmittel zu gewährleisten, werden strenge Einschränkungen für die Verpackungen der gehandelten Waren gelten.

Der Einkauf und Konsum von Cannabis-Lebensmitteln und Getränken soll ausschließlich Cannabispatienten in medizinischer Versorgung vorbehalten bleiben.

Der Chef der MORENA-Partei ließ bereits alle Mexikaner wissen, dass diese Entwicklung nur als Beginn der Regulierung des Drogenmarktes zu betrachten wäre. Man müsse den weiteren Drogenhandel regulieren, da sich einzig auf diese Weise der Schwarzmarkthandel eindämmen lassen könne, bis man ihn zerstört habe. Auch der Mexikanische Präsident Andrés Manuel López ließ bereits im Mai einen Vorschlag zur weiteren Entkriminalisierung von Drogen vorlegen, in welchem die Verfasser darauf aufmerksam machten, dass die Prohibition nicht funktioniere. Weder würde der Drogenkrieg seitens des Staates der öffentlichen Gesundheit dienen, noch habe diese Herangehensweise den Konsum von Drogen beeinträchtigt. Nicht nur die Cannabislegalisierung in Mexiko steht kurz bevor – aus guten Gründen!



Dass man mit derartigen Weisheiten nicht unbedingt das Volk vor den Kopf stößt, sondern sich trotz kleiner Skandale einen guten Ruf in der Bevölkerung absichern kann, bewies erst diese Tage der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der bekanntlich auch mit seinem eingelösten Wahlversprechen, Cannabis im Land zu legalisieren, einige greifbare Vorteile für Kanada herauskitzelte. Nach dessen Wiederwahl, sollten auch in Deutschland ein paar Politiker mehr davon überzeugt werden können, dass es Zeit für Gerechtigkeit, Fortschritt und freien Willen in diesem Themenkomplex geworden ist. Prohibition, Bevormundung und Ammenmärchen waren gestern!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken