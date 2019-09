Das Verbot von Marihuana besteht nicht mehr lange im Land des wohl schlimmsten Drogenkrieges



Mexiko gilt als das Land, in welchem der Drogenkrieg lange Zeit am stärksten tobte. Nachdem man jedoch seitens des Obersten Gerichtshofes letztes Jahr festhielt, dass das Cannabisverbot verfassungswidrig ist, stellte man die Weichen für eine bessere Zukunft, da man damit auch den Drogenkartellen eine wichtige Einnahmequelle im Untergrund zu entreißen begann. Nur wenige Monate nach dem wegweisenden Urteil erhielten alle erwachsenen Konsumenten schon einmal die Chance auf einen sogenannten Amparo zu pochen, sollten sie Ärger mit der Polizei aufgrund ihrer persönlichen Konsumgewohnheiten haben, was einem richterlichen Schutz vor Strafverfolgung gleichkommt. Jetzt hat Senator Julio Menchaca Salazar den nächsten Schritt in Angriff genommen, indem er den Gesetzesentwurf für die kommende Behandlung des Themas einreichte. Ein mexikanischer Senator brachte den nötigen Gesetzesentwurf für die Cannabislegalisierung ein.



Wie unter anderem Wallstreet-Online berichtet, wurde am Dienstag seitens des Senators Julio Menchaca Salazar von der Regierungspartei MORENA die seitens des Obersten Gerichtshofes geforderte Gesetzesänderung für die anstehende Legalisierung von Cannabis eingereicht. Damit könnte Mexiko in Bälde Cannabis für Erwachsene vollständig legalisieren. Inhalt des Entwurfes sind die Regeln für den Besitz, den Konsum und den Anbau von potenten Hanfpflanzenprodukten, die bei Durchsetzung viele Konsumenten aus dem bislang noch gültigen Cannabisverbot befreien. Anpassungen zu den bestehenden Drogengesetzen sind ebenso ein Teil des eingereichten Gesetzesentwurfes sowie auch die Vorgaben bezüglich des medizinischen Einsatzes und der Verwendung von Hanf in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Der ebenfalls im Justizausschuss des Senates als Vorsitzende beschäftigte Senator wies während des zu befürwortenden Ereignisses darauf hin, dass zuvor einzig die Organisierte Kriminalität von der bisherigen Gesetzeslage profitiert habe, man dagegen nun aber die Erfolge der Freigabe in vielen US-Bundesstaaten endlich erkannte habe. Während dieser Wandel jetzt in Mexiko unumstößlich stattfindet, arbeitet man zeitgleich daran, die Regularien für den Einsatz von CBD in Nahrungsergänzungsmitteln zu finalisieren, was für mehr Verfügbarkeit der dann legal gehandelten Produkte sorgen sollte.



Die Forderung des Obersten Gerichtshofes an die Regierung, die als verfassungswidrig zu betrachtenden Cannabisgesetze abzuändern, wird damit einen Monat vor der festgelegten Frist in die richtigen Wege geleitet, was Mexiko und seinen Bewohnern fortan hoffentlich einen großen Vorteil im Kampf gegen brutale Kriminelle und ebenso viel Erleichterung für alle friedliebenden Hanfbefürworter einbringen wird.



Ein guter Schritt vorwärts in Sachen Freiheit für Cannabis und dessen Liebhaber.

