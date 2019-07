Jugendliche in der Schweiz machen sich mit dem Besitz einer geringen Menge Cannabis nicht strafbar



In der Schweiz gilt die Regel, dass man mit 10 Gramm Cannabis nicht strafrechtlichen Sanktionen ausgeliefert ist, wird man von der Staatsmacht mit dieser geringen Menge erwischt. Nur Bußgeldzahlungen werden fällig, sollte sich der Besitz innerhalb dieser Gewichtsklasse befinden. Nachdem 2017 ein 16-jähriger Jugendlicher mit 1,4 Gramm Cannabis von der Polizei aufgegriffen wurde, sprach die Jugendanwaltschaft in Winterthur den Knaben jedoch mit einem Strafbefehl wegen Überschreitung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig und verhängte einen Verweis. Anschließend sprach das Bezirksgericht den Schweizer aber wieder frei, was das Obergericht bei weiterer Prüfung befürwortete. Dies hatte zur Folge, dass die Oberjugendanwaltschaft der Stadt Zürich den Fall zum Bundesgericht weiterleitete, weil der Gesetzgeber schließlich nicht vorgehabt haben könnte, das vorbereitende Handlungen zum Konsum von Cannabis bei Jugendlichen straffrei behandelt würden. Doch die 10-Gramm-Gras-Regel gilt auch bei Minderjährigen, wie das Bundesgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil bestätigte.



Unabhängig davon, wie sich in Zukunft der Umgang mit Cannabis in der Schweiz verändern wird, bestätigte das Bundesgericht bei Überprüfung der Gesetzeslage zwecks Klärung des speziellen Falles die Entscheidungen der Bezirks- und Obergerichte. Es sei aus Sicht der beteiligten Richter nicht ersichtlich, dass sich die Gesetzeslage bezüglich der Straffreiheit bei dem Besitz von bis zu 10 Gramm Cannabis nur auf volljährige Bürger der Schweiz beziehen würde. Weder der Gesetzestext noch die dazugehörigen Materialien gäben Anlass dazu, anzunehmen, dass sich die Straflosigkeit des Besitzes einzig auf Erwachsene beschränken würde. Die Vorbereitungshandlungen zum Cannabiskonsum, die mit dem Besitz einer geringfügigen Menge Marihuanas für den Eigengebrauch gegeben sind, seien demnach auch für Jugendliche ohne Strafe. Auch wenn nach einer Veränderung des Betäubungsmittelgesetzes im Jahr 2012 die Menge auf 10 Gramm festgelegt worden ist, und die Bußgeldzahlungen in Höhe von 100 Franken bei Erwachsenen eingeführt worden sind – von welcher Maßnahme Jugendliche ausgenommen wurden – hieße dies nicht, dass der Verzicht der Ordnungsbuße bei Minderjährigen deren Rechte auf Straffreiheit in diesem Fall beschneiden dürfte. Die besonders stark verankerte Rolle des Jugendschutzes im Betäubungsmittelgesetz würde schließlich nicht bedeuten, dass Jugendliche stärker bestraft gehörten. Dagegen müssen die Personen, welche Kindern und Jugendlichen das als Rauschmittel einsetzbare Naturprodukt verkaufen, laut Gesetz mit wesentlich höheren Strafen konfrontiert werden.



Die vom Bundesgericht als Leiturteil ausgesprochene Entscheidung sorgt jetzt somit für ein gleiches Recht unter allen Bewohnern in der Schweiz. Die 10-Gramm-Gras-Regel gilt auch bei Minderjährigen!

