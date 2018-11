Professor Dr. Justus Haucap stellte Wirtschaftsstudie auf der CannabisNormal!-Konferenz vor.

Professor Dr. Justus Haucap gilt als einer der dreißig einflussreichsten Wirtschaftsökonomen des Landes. Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler wird selbst in konservativsten Kreisen der politischen Parteien ernst genommen, obwohl sich der verantwortungsvolle Vater von vier Kindern auch schon häufiger öffentlich für die Freigabe von Marihuana zu Genusszwecken einsetzte. Als Nicht-Konsument und Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf kann es dem Experten schließlich schwer angekreidet werden, setzt man sich im Auftrag des Deutschen Hanf Verbandes beruflich mit der Thematik auseinander und steht anschließend für die schon vorher vermuteten Ergebnisse ein. Bereits im letzten Jahr besuchte Professor Dr. Justus Haucap die Fachkonferenz des DHV, wo er schon viele gute Gründe für einen regulierten Hanfmarkt finden konnten, doch gestern präsentierte er auf der CannabisNormal!-Veranstaltung die genauen Resultate einer aufwendig angefertigten Wirtschaftsstudie, welche zuvor von eifrigen Unterstützern des Deutschen Hanfverbandes finanziert worden war. Und nach der Einbeziehung vieler wirtschaftlicher Faktoren kommt man zu einem beeindruckenden Ergebnis: 2,66 Milliarden Euro brächte die Legalisierung von Cannabis Deutschland mindestens pro Jahr in die Staatskassen!

Schon Ende September ließ Professor Dr. Justus Haucap eine kleine Vorhersage seiner Legalisierungsberechnungen veröffentlichen, die von circa einer Milliarde Euro Steuereinnahmen pro Jahr durch legalen Cannabisverkauf sprach. Jetzt sind die Berechnungen vollendet und alle erdenklichen Faktoren miteinbezogen, sodass pünktlich zur DHV-Konferenz eine greifbare Studie über die Kosten der Cannabis-Prohibition in Deutschland vollständig vorgestellt und veröffentlicht werden konnte. In diese Berechnungen flossen nicht nur die schon genannten Steuereinnahmen durch den Verkauf von Marihuana zu Genusszwecken, sondern auch die von ungefähr 20.000 Arbeitsplätzen, welche in der legalen Branche entstehen müssten. Die Einsparungen, die der Staat im Bezug zu Polizeiarbeit hätte, sind in der aktuellen Studie von Prof. Dr. Haucap auch erstmalig beziffert worden und ebenfalls in das Endergebnis der 64 Seiten fassenden Studie des Deutschen Hanfverbandes eingeflossen. Alleine hier wären eine Milliarde Euro jährlich einzusparen – oder für andere Zwecke einsetzbar – würde man das Hanfverbot kippen und Gesetze für einen regulierten Markt entwickeln, die die Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten endlich beenden. Aufgrund der Hinzurechnung diverser anderer Steuerarten ergäbe die Gesamtsumme all dieser Faktoren einen Eurobetrag von über 2,66 Milliarden jährlich, was möglicherweise den einen oder anderen Politiker zum Nachdenken anregen könnte, betrachtet man nüchtern die bisherigen Erfolge der gern als „komplett gescheitert“ bezeichneten Cannabis-Prohibition im Kontext. Leider nicht miteinbeziehen konnte die aufwendig angefertigte Studie des DHV alle Ausgaben bei der Justiz, welche laut Prof. Dr. Haucap aufgrund von zusammengefassten Betäubungsmittelverstößen in den Statistiken keinen eindeutigen Rückschluss auf die Fälle vor Gericht mit Cannabisbezug erlaubten. Damit die Studie jedoch nicht von Kritikern der Legalisierungsidee als zu vielversprechend bezeichnet werden kann, orientierte man sich einzig an den recherchierbaren Fakten und versuchte zudem ein Szenario zu berechnen, welches nur das Minimum der tatsächlichen Einnahmemöglichkeiten aufzeigt. Bei einer Genussmittelfreigabe von Cannabis in Deutschland wäre daher mit absoluter Garantie noch eine ganze Menge mehr Geld für Vater Staat zu haben.