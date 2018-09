Deutschlands Staatskasse profitiert enorm.

Professor Doktor Justus Haucap von der Heinrich Heine Universität Düsseldorf wurde dank fleißig Geld spendenden DHV-Mitgliedern die Arbeitszeit finanziert, um sich intensiv mit der Legalisierung von Cannabis auseinandersetzen zu können. Der angesehene und sich schon häufiger für die Freigabe von Hanf aussprechende Wirtschaftsökonom stellt eine Autorität außerhalb der Cannabisszene dar, weshalb seine während der kommenden Fachkonferenz des Deutschen Hanfverbandes veröffentlichte Hochrechnung über die möglichen Einnahmen eines legalen Marihuanamarktes mit Spannung erwartet wird. Bereits im Vorfeld der anstehenden Cannabis Normal! im November 2018 nannte der Experte jedoch schon einmal einige Zahlen in Medien, die zum Umschwung aufrufen sollten. Die Legalisierung von Cannabis brächte Milliarden für den Deutschen Staat.

Sicher ist sich Justus Haucap heute schon, vor der finalen Veröffentlichung seiner Berechnungen, dass die Einahmen aus einem Verkauf von Cannabis sich in Milliardenhöhe befinden müssten. Wäre ein Gramm Gras mit circa 4 Euro besteuert und bei einem Schwarzmarkt ähnlichen Preis von 10 Euro angesiedelt, müssten nach der geringsten geschätzten Verkaufsmenge von 250 Tonnen jährlich bereits eine Milliarde Euro für das Staatsvermögen herausspringen. Möglich scheint aber auch, dass hierzulande schon über den illegalen Sektor bis zu 600 Tonnen Cannabis die Besitzer wechseln, sodass das Potenzial des Marktes leicht unterschätzt worden sein könnte. Über eine 60 Prozent hohe Besteuerung müssten 75 Prozent Steuern abgebende Zigarettenkäufer dagegen nur müde lächeln.

Der Wegfall der Repressionskosten hingegen lässt sich bisher noch nicht ganz klar in Zahlen fassen, eindeutig sei aber bereits, dass von allen Drogenstraftaten ungefähr 60 Prozent im Zusammenhang mit Cannabis stünden und von diesen im Jahr 2017 angezeigten 198.000 Cannabisstraftaten, 84 Prozent dem gewöhnlichen Konsum der berauschenden Substanz geschuldet gewesen waren. Würde man daher endlich eine Beendigung dieser Kifferkriminalisierung beschließen, wären riesige Einsparungen von Arbeitszeit und Strafverfolgungsausgaben garantiert.

In den Vergleich mit Colorado wird Deutschland in Sachen Arbeitsmarktfrage von Professor Doktor Justus Haucap geschickt, wo der legale Cannabismarkt ungefähr 300000 Arbeitsplätze innerhalb der vergangenen sechs Jahre schaffen konnte. Dort halbierten sich die Arbeitslosenzahlen und liegen mittlerweile weit unter dem nationalen Durchschnittsniveau. Für Deutschland sieht Haucap daher einen neu entstehenden Arbeitsmarkt für eine Personenzahl im fünfstelligen Bereich. Da das Verbot dazu niemanden vom Konsum abhalten würde, schätzt Justust Haucap, dass es nur noch eine Zeitfrage sein dürfte, bis Cannabis auch hierzulande einen Boom in Staatskassen, fachgerechter Verbrechensbekämpfung und Arbeitsmarktfragen auslösen wird.

Bei dieser Zeitfrage müsste es bei logischem Denkvermögen innerhalb der Politik aber dann eigentlich genau andersherum zugehen als bei den äußerst profitablen Legalisierungsschritten, zu welchen der ehemalige Vorsitzende der Monopolkommission folgende Meinung vertritt: „Es gibt noch viel Raum nach oben und so gut wie keinen nach unten.“