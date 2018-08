Eine Marlene Mortler macht aber noch keinen schlechten Sommer!

Regelmäßige Leser liberalerer Druck-Erzeugnisse wissen schon lange ein Klagelied über Marlene Mortler zu singen. Auch wenn die Argumentationskette der Drogenbeauftragten der Bundesregierung von Experten – sowie auch einfach gestrickten Cannabisbefürwortern – in wenigen Sätzen leicht durchbrochen werden kann – und aufgrund der Hinfälligkeit der genutzten Aussagen schnell als unglaubwürdig abgetan werden könnte – plädiert die unter dem Namen Marlene Mortler bekannte Politikerin weiterhin für das Beibehalten des aktuellen Cannabisverbotes. In einem die Sommerpause füllenden Interview über Drogenkonsum, Medizinalhanf und Freigabe von Cannabis zu Rauschzwecken wird wieder sofort offensichtlich: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung bleibt eine Gegnerin der Cannabislegalisierung!

In einem Gespräch mit dem Journalisten Georg Mayntz werden der bekennenden Rauschfeindin Marlene Mortler erst die bekannten Fragen zur Freigabe von Hanf zu Rauschzwecken gestellt, nachdem sich die CSU-Politikerin in dem Erfolg des in ihren Augen durch eigenes Schaffen hervorgerufenen Medizinalhanfgesetzes etwas suhlen durfte. Die medizinische Versorgung von Schmerzpatienten, welche auf reguläre Medikamente nicht mehr anspringen würden, sei durch das im März 2017 in Kraft getretene Cannabisgesetz als erfolgreich zu bewerten. Viele Menschen erhielten mittlerweile die Naturmedizin über ein ärztliches Rezept und genügend Personen erhielten die Kosten für die nicht ganz günstige Arznei über die Krankenkassen erstattet. Glücklicherweise würden aber genügend Ärtze genau darauf achten, wer tatsächlich einen Bedarf nach Cannabis besitzt und wer eigentlich nur versucht einen Freifahrtschein zum Kiffen zu erhalten. Ein „Nein“ seitens Ärzten wäre daher zu befürworten. Auf die folgende Frage nach einer daraus resultierenden Entwicklung, welche irgendwann einmal dafür sorgen könnte, dass Cannabis auch zu Rauschzwecken einen legalen Status erhält, reagiert Marlene Mortler dann wieder ernüchternd. Weder sollte man Cannabis aus der Apotheke mit dem Rauschmittel vergleichen, noch führe die Forderung von verschiedenen Parteien und Vereinigungen zu einem von ihr angepeilten Ziel. Das Legalisierungslager werde nur „lauter und auch schriller“, jedoch stände hinter diesen Befürwortern nicht die gesamte Bevölkerung. Eine pauschale Legalisierung von Cannabis würde von der Allgemeinheit abgelehnt, ist sich Marlene Mortler sehr sicher. Dazu sprächen die Erfahrungen mit Alkohol und Tabak gegen eine weitere Substanz, die offen auf dem Markt gehandelt werden sollte. Das „Unbedenklichkeitssignal“, welches durch eine Legalisierung vermittelt würde, hätte dazu schwerwiegende Folgen auf Heranwachsende, die unter einer gesetzlichen Reglementierung schon zu früh zum Joint greifen könnten. Eine Austrocknung des Schwarzmarktes würde letztendlich auch nicht stattfinden, da Jugendliche weiterhin auf diesen illegalen Sektor angewiesen wären, während die Preise für Gras bei erhöhtem Vorkommen sänken. Die bessere Qualität auf dem Schwarzmarkt würde ebenso dafür Sorge tragen, dass der Handel weiterhin in kriminellen Strukturen behaftet bliebe. Folgend wird auch über Alkoholprobleme und die zerrissenen Zustände in Familien philosophiert, welche für betroffene Kinder keinen Zuckerschlecken darstellten und oft Grund genug dafür sind, dass sich die jungen Menschen oft selbst schon zu früh nach Rausch und Ablenkung sehnten.

Nur weil Marlene Mortler jedoch die alteingesessenen Argumente mit einigen subjektiven Vermutungen erweitert, werden von ihr die eingeholten Tatsachen aus Übersee nicht falsifiziert, weshalb das Interview mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung ähnlich überflüssig bleibt wie die gesamte Prohibition von Cannabis. Die Früchte der verbotenen Pflanze konnten diesen Sommer dazu deutschlandweit sicherlich weitaus besser heimlich gedeihen als alle aufgefrischten Argumente, die offiziell noch gegen die Freigabe des natürlichen Krautes sprechen.

Eine Marlene Mortler macht daher definitiv noch keinen schlechten Sommer für alle Guerllia-Grower, denen das unreife Gesabbel der Bundesdrogenbeauftragen mittlerweile einfach nur noch vollkommen egal ist …