Marlene Mortler zurück in der Welt.

Nachdem sich Marlene Mortler erst im März mit widerborstigen Journalisten herumplagen musste, findet die ehemalige und aktuelle Drogenbeauftragte nun zu alter Form in einem frischen Interview, das weniger unangenehme Nachfragen auf schwer nachzuvollziehende Aussagen stellt. Dabei stellt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung nochmals eindeutig ihre Ansichten ins Rampenlicht und verkündet trotz fallender Prohibitionsmauern im Rest der Welt, wie wenig sie von Marihuana hält, solange es nicht medizinisch eingesetzt wird. Cannabis ist kein Lifestyleprodukt, weshalb das Verbot bestehen bleiben müsse.

Jeder zehnte Cannabiskonsument werde laut Studienergebnissen süchtig nach der berauschenden Naturarznei und keine andere illegale Droge sorge für eine derartig hohe Anzahl von Behandlungen, warnt Marlene Mortler in ihrer Sprechstunde auf dem Nachrichtenportal Welt. Auch wenn in Nachbarländern wie der Schweiz nun Hanfkraut mit äußerst geringen THC-Werten angeboten würde, solle man hierzulande aufgrund der strengeren Regeln nicht mit CBD-Räucherware bei Discountern rechnen. Cannabiskonsum als Lifestyle zu bagatellisieren sei ohnehin gefährlich, da das heute auf dem Markt angebotene Marihuana weiß Gott nicht harmlos sei. Daher sende es auch weiterhin das falsche Signal aus, wenn eine „starke Lobby“ die Legalisierung von Cannabis einfordere.

Ihren Schwerpunkt in der zweiten Amtsperiode – eine Premiere für eine/n Drogenbeauftragte/n – sehe Marlene Mortler aber in der Verhinderung von Arzneimittelmissbrauch und Medikamentensucht. Heute lebten zu viele Menschen mit der Einstellung, gegen jedes Unwohlsein eine passende Pille einwerfen zu können, die ihnen „den kleinsten Schmerz“ erspare. Ärzte sollten daher umsichtiger mit Verschreibungen sein – Patienten dürfen dagegen Tabletten nicht „wie Zuckerstückchen“ schlucken.

Da davon auszugehen ist, dass Marlene Mortler weder den offenen Brief von Doktor Sanjay Gupta an US-Justizminister Jeff Sessions gelesen hat – der über eine Notwendigkeit von Marihuana im Kampf gegen fatale Arzneimittelmissbrauchskrisen aus fachärztlicher Sicht aufklärt – noch die aktuellen Studienergebnisse aus Pennsylvania betrachtete – die Cannabis nahezu eine komplette Unbedenklichkeit selbst im Zusammenhang mit jugendlichen Gehirnen bescheinigen – ist es der „starken Lobby“ wärmsten empfohlen, diesen Samstag für allgemeine Aufklärung zu sorgen. 28 Städte in Deutschland laden zum Verbreiten der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Global Marijuana March 2018 ein und lassen gemeinschaftlich für „Gesundheit statt Strafverfolgung“ demonstrieren.

GMM könnte daher hier eigentlich aktuell auch ganz einfach „Gegen Marlene Mortler“ heißen …