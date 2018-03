Interview mit der alten und neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler.

Das deutschsprachige Internetradio Detektor.fm hat es nach viel Mühen und Anstrengungen der Zündfunkredaktion des Bayrischen Rundfunks erreicht, dass die neue und alte Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler zu einem Interview Zeit fand und sich über die Thematik der Cannabislegalisierung zu äußern bereit empfand. Fragen, welche die widerborstige Haltung der 62-Jährigen erklären sollten, wurden von Florian Schairer für das Sendeformat „piqd-Hintergrund“ zusammengestellt und passend nach der kürzlich erst im Bundestag stattfindenden Diskussion über Legalisierungsvorstöße von Gründen, FDP und Linksfraktion gestellt. Da als Antworten erneut nur alte Argumente gegen die Legalisierung von Cannabis vorgetragen wurden, konnte der Gesprächspartner Marlene Mortlers die kompletten Sätze jedoch mehrfach nicht in voller Länge ertragen, sondern musste der Drogenbeauftragten mehrfach ins Wort fallen, sodass sogar anschließend eine Beschwerde seitens des Referatsleiters ins Haus flatterte. Die vom Journalisten ausgesprochenen Gedanken hätten vom Deutschen Hanfverband stammen können, beklagte man sich nachträglich über den Gesprächsverlauf bei der Redaktionsleitung, weshalb dem jetzt verfügbar gemachten Gespräch vielleicht besonders gut zugehört werden sollte.

Das Märchen über erhöhte Wirkstoffgehalte im Marihuana, Bedenken über einen geringen zu erwartenden Wissensgewinn durch angepeilte Cannabis-Modellprojekte, sowie die Klage über die stattfindende, verharmlosende Legalisierungsdebatte lassen den Gesprächspartner Marlene Mortlers mit fundierten Gegenargumenten die Sätze der Drogenbeauftragten unterbrechen, sodass sich diese letztendlich verpflichtet sieht, auf die Einhaltung der UN-Drogenkonvention zu verweisen, welche jegliche Veränderungen in dieser Frage unmöglich machten. Das Verbot von Marihuana funktioniere auch „sehr wohl“, wird sogar auf den Hinweis geäußert, dass Cannabis trotz Prohibition in der Gesellschaft tagtäglich konsumiert würde – was eine Marlene Mortler aber dann natürlich nicht davon abhält, kurz darauf den straffreien Konsum als liberale Politik anzupreisen. Kopfschmerzen sind Zuhörern also definitiv garantiert …

Da mittlerweile auch Sendeformate auf großen Privatfernsehsendern über die (trotz UN-Drogenkonvention) stattfindende Cannabislegalisierung in bunten Bildern und ohne vorgehaltene Hand informieren, wird die von Frau Mortler gefürchtete Argumentationskette eines Deutschen Hanfverbandes immerhin bei uns logisch von amerikanischen Mitmenschen im Abendprogramm erklärt. Im Gegensatz zu einer gezwungen junge Menschen ansprechen wollenden Drogenbeauftragten auch ganz spontan und authentisch.