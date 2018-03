Marlene Mortler bleibt Drogenbeauftragte

CDU stellt ihre „neue“ Crew für Berlin vor

Heute verkündete die CDU ihre neue Crew für Berlin. Parteichef und neuer Innenminister Horst Seehofer ließ soeben verlauten, dass Marlene Mortler weiterhin Drogenbeauftragte der Regierung bleibt. Obwohl sie in den Medien oft wegen ihrer Arbeit als Drogenbeauftragte viel Kritik einstecken musste, wird sie ihren Posten behalten. Nun können wir uns auf weitere vier Jahre mit der Drogenbeauftragten Marlene Mortler freuen. Damit verändert sich für unsere Redaktion auch in der kommenden Periode nichts und es heisst auch in Zukunft einmal im Monat „Feuer auf Mortler…“