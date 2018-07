75 Seiten, die für die Freigabe von Marihuana sprechen.

Auch wenn in neun Bundesstaaten der USA – sowie auch wie in Washington DC – bereits ohne darauffolgende Strafverfolgung dem Marihuanakonsum gefrönt werden darf, so gibt es noch genügend Fläche im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, auf der Cannabis weiterhin verboten ist. Auch in der bekanntesten Metropole New York kämpfte man daher noch in diesem Jahr für eine Verbesserung der Situation, welche in der Form der regulierten Freigabe gesehen wird, die dann bei ihrer Einführung den bisherigen Opfern des Drogenkrieges dienen sollte. Nun bekommen die liberal denkenden Politiker aus der Großstadt wichtige Unterstützung aus dem gleichnamigen Bundesstaat, nachdem man sich dort Anfang 2018 an eine ernst zu nehmende Untersuchung machen musste. Das Gesundheitsministerium von New York empfiehlt die Legalisierung von Cannabis.

Der noch immer nicht ganz vom vorteilhaften Umschwung überzeugte Gouverneur Andrew Cuomo forderte zu Beginn des Jahres das Gesundheitsministerium des Staates New York dazu auf, einen Bericht anzufertigen, der die Folgen einer Cannabisfreigabe zum Thema hat. Nun ist das 75 Seiten starke Dokument an den zweifelnden Auftraggeber in finaler Fassung übergeben worden und enthält die zuvor gewünschten Denkanstöße zur immer wichtiger werdenden Überlegung. In dem am vergangenen Freitag überreichten Schriftstück wird seitens des New Yorker Gesundheitsministeriums klar definiert, dass die Beendigung der Prohibition von Cannabis zu befürworten wäre, da die positiven Effekte der Legalisierung den möglichen negativen Auswirkungen bei einer Gegenüberstellung weitaus überlegen wären. „Zahlreiche Agenturen des Staates New York sowie spezielle Fachexperten aus den Bereichen der öffentlichen Gesundheit, psychischen Gesundheit, des Substanzgebrauchs, der öffentlichen Sicherheit und des Transports und der Wirtschaft arbeiteten an der Entwicklung dieser nun entstandenen Bewertung“, heißt es in dem Bericht. „Es wurden dabei keine unüberwindlichen Hindernisse für eine fachgerechte Regulierung von Marihuana aufgedeckt.“ Die Gründe für die getroffene Entscheidung sind bereits häufig gehört, aber wohl oft nicht verstanden worden, weshalb gewisse Argumente auch bei regulären Publikationen wiederholt werden. Die bisherige Strategie sei gescheitert, besäße rassistische Tendenzen – die der gesamten Gesellschaft schaden würden – und koste den Staat zu viel Geld, anstatt etwas einzusparen. Die Legalisierung brächte jedoch nicht nur Steuergelder in Millionenhöhe, sondern eben auch die bislang fehlenden Sicherheiten mit sich, die unter den aktuellen Umständen unmöglich zu erreichen sind – Jugendschutz und Qualitätssicherung.

Dank dieser Empfehlung des New Yorker Gesundheitsministeriums befindet sich der Gouverneur Andrew Cuomo nun etwas in Zugzwang, da schon häufiger andere Kräfte in der Politik sein Handeln in dieser Entscheidungsfrage forderten. Der neuste und sogar durch eigene Aufforderung entstandene Report des Ministeriums zeigt jedenfalls keine unüberwindlichen Hürden für den nächsten US-Bundesstaat in der voranschreitenden Geschichte der längst überfälligen Cannabislegalisierung auf, was somit auf einen bald anstehenden kleinen Katzensprung über Lady Liberty hoffen lässt.