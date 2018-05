Eine Millionen Kilogramm Cannabis in Kanada bis Ende 2018 benötigt

Die Nachfrage nach legalem Marihuana steigt auch Übersee an.

Dass die anstehende Cannabislegalisierung in Kanada dem nordamerikanischen Land neben vielen gesellschaftlichen Vorteilen auch eine verbesserte Situation auf dem Finanzsektor bescheren wird, offenbaren schon im Vorfeld stattfindende Milliarden-Dollar-Deals zwischen verschiedenen Big-Playern im Business. Nun gibt es auf den immer häufiger über das Geschäft mit Gras informierenden Wirtschaftsportalen Meldungen über die geschätzten Mengen von Cannabis, welche bis Ende des Jahres für den inländischen Markt benötigt würden. Und nach den Hochrechnungen von Health Canada sollten eine Millionen Kilogramm Cannabis in Kanada bis Ende 2018 auf dem legalen Markt problemlos abzusetzen sein.

Während die bisherigen Prognosen und Wall-Street-Berichte den inländischen kanadischen Cannabismarkt bisher mit einer Bedarfsmenge von circa 800000 Kilogramm legal gezüchtetem Marihuana einschätzten, hat das unter Health Kanada bekannte kanadische Gesundheitsministerium Ende April eine knapp 25 Prozent hohe Steigerung vorausgesagt. Zu diesem Zeitpunkt seien jedoch nur 300000 Kilogramm Cannabis produziert worden, was somit ein Defizit von 700000 Kilo Gras ausmachen würde. Auch wenn alle kanadischen Anbaubetriebe ihre Kapazitäten voll ausnutzten und bereits genehmigte Erweiterungen in Betrieb nähmen, wäre es kaum vorstellbar, dass der sich entwickelnde Bedarf an Marihuana vor Mitte oder Ende 2019 legal gedeckt werden könne. Da auch zusätzlich der europäische Medizinalhanfmarkt versorgt gehört, prognostizieren die neusten Verbündeten der Cannabislegalisierung aus dem Finanzsektor stark steigende Umsätze und Margen für Pot-Aktien, deren Nachfrage daher wohl ähnlich zunehmen wird, wie der von Health Canada geschätzte Bedarf nach legal gezüchtetem Gras im viel zu weit entfernten Kanada.

Die Cannabisagentur des deutschen BfArM dürfte daher so langsam etwas ins Schwitzen geraten …