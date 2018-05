Milliardendeal im Cannabis-Business

Kanadischer Cannabis-Gigant will Konkurrenten für 2,1 Milliarden Euro übernehmen

Wer zu spät kommt, den bestraft der Kapitalismus. Dieser Gesetzmäßigkeit folgen die kanadischen Marihuana-Produzenten geradezu vorbildlich, indem sie wie Kannibalen übereinander herfallen und sich gegenseitig auffressen. Nun hat Kanadas größter Produzent, Aurora Cannabis Inc., der Finanzwelt mitgeteilt, den Konkurrenten MedReleaf Corp. schlucken zu wollen. Die Übernahme soll ein Volumen von 2,9 Milliarden Kanadische Dollar haben. Damit hat Aurora einen Coup gelandet, der dem Unternehmen eine kaum mehr zu nehmende Machtposition im weltweiten Cannabis-Business sichert. Bereits in den letzten beiden Jahren hat sich das Unternehmen zehn Rivalen einverleibt und so die industrielle Cannabis-Produktion kontinuierlich ausbauen können. Im Januar gelang es Aurora mit der Übernahme des kleineren Mitbewerbers CanniMed Therapeutics, den zuvor weltgrößten Produzenten Canopy Growth zu überholen.

Mit der nun angekündigten Übernahme von MedReleaf Corp wird Aurora ein weiteres Mal die Kapazitäten erheblich steigern können. Neun Anlagen in Kanada und zwei Anlagen in Dänemark werden geschätzte 570.000 Kilogramm Cannabis per anno produzieren.

Nimmersatt zeigt sich auch Canopy Growth. Das Unternehmen gab ebenfalls gestern bekannt, noch ein bisschen zukaufen zu wollen. Übernommen werden sollen die restlichen 33 Prozent am Gewächshausbetreiber BC Tweed Joint Venture Inc., die Canopy Growth bislang noch nicht hält. Zudem will der kanadische Marihuana-Produzent den Gang an die Börse in New York wagen. Das ist ein mutiger Schritt, da die Bundesgesetze der USA noch immer ein Cannabisverbot vorschreiben, das für Rechtsunsicherheit im Finanzwesen der Cannabis-Industrie sorgt. Die Börsianer gehen aber davon aus, dass mit der vollständigen Legalisierung von Marihuana in Kanada auch in den USA ein Paradigmenwechsel eintreten wird und die Bundespolitiker vor der Allmacht des Kapitalmarktes einknicken werden.